A la venta la Xbox One X, la consola de Microsoft más potente hasta la fecha

Microsoft ha renovado su catálogo de videoconsolas con el lanzamiento, este martes, de Xbox One X, una versión mejorada de su actual plataforma Xbox One. Esta nueva consola ya está disponible en los puntos de venta habituales de España y otros 34 mercados por un precio de salida de 499 euros.

A través de un comunicado, la compañía norteamericana ha definido a Xbox One X como "la consola más potente del mundo", y ha destacado su capacidad para llegar a resoluciones nativas 4K y Alto Rango Dinámico (HDR). Según Microsoft, ofrece "un 40% más de potencia que cualquier otra consola".

Xbox One X es compatible con un catálogo de más de 1.300 videojuegos, el mayor en la historia de la marca, ya que es compatible con títulos de modelos más antiguos de la familia Xbox One y cuenta con más de 200 juegos exclusivos. Microsoft ha anunciado que alrededor de 70 títulos populares de Xbox One pueden recibir desde este martes actualizaciones gratuitas como parte del programa 'Mejorado en Xbox One X'. Estos videojuegos mejorados se han actualizado o diseñado expresamente para aprovechar sus capacidades 4K UHD y HDR.

Así, más de 170 juegos nuevos o existentes serán mejorados para aprovechar las ventajas de Xbox One X y toda su potencia, incluidos Forza Motorsport 7, Super Lucky's Tale, La Tierra Media: Sombras de Guerra, Assassin's Creed Origins, Halo Wars 2, Gears of War 4, Halo 5: Guardians, Minecraft, FIFA 18, Final Fantasy XV y Star Wars: Battlefront II. Además, la compañía ha avanzado la llegada de más títulos como PlayerUnknown's Battlegrounds, que se lanzará el próximo 12 de diciembre como exclusivo para consola bajo el programa Xbox Game Preview.

4K real y HDR

Xbox One X se ha diseñado para jugar a 4K reales, con potencia suficiente para llegar a resoluciones nativas 4K, Alto Rango Dinámico (HDR) y una gama de color cristalina "más allá de la capacidad de cualquier otra consola existente". Según ha destacado Microsoft, los actuales juegos de Xbox One se juegan "incluso mejor", con texturas mejoradas, animaciones más fluidas y tiempos de carga menores, incluso con pantallas 1080p.

Xbox One X presenta lector de Blu-ray 4K Ultra HD, capacidad de 'streaming', soporte HDR para juegos y vídeo, y tecnología de sonido Dolby Atmos. El fabricante norteamericano ha explicado que su arquitectura de 'hardware' hace que Xbox One X sea la consola "más pequeña y con más funciones que se ha hecho jamás".

Xbox One X está disponible en 35 mercados a un precio de 499 euros. Microsoft espera "cifras récord" de ventas, con unidades agotadas "en todas partes", y ha avanzado que su nueva consola se expandirá "pronto" a más mercados.

