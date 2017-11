770 420

PlayStation vuelve a ilusionar a sus jugadores desde la Paris Games Week

Sony no ha querido perderse la Paris Games Week que se está celebrando estos días, un evento en el que aunque parezca mentira, la compañía japonesa se ha convertido en referente en los últimos años. En su conferencia, Sony ha vuelto a ilusionar por todo lo alto a los poseedores de PlayStation 4 con los títulos que estarán por llegar en 2018 y más allá.

A pesar de que Gran Turismo Sport ha sabido contentar a los poseedores de PlayStation 4 gracias a su fuerte componente competitivo online, hablamos del último gran exclusivo de la consola de Sony para lo que resta de 2017. La compañía japonesa tendrá que lidiar a partir de ahora con Xbox One X, la bestia parda de Microsoft llamada a revolucionar la industria de las consolas por su desmesurada potencia y que aterrizará el 7 de noviembre.

¿Qué puede hacer Sony para demostrar que seguirán con la sartén por el mango como hasta ahora? Fácil: Juegos, juegos y más juegos para los actuales poseedores de una PlayStation 4, sin que tengan que dar el salto a una nueva plataforma. Así lo ha hecho Sony desde la Capital del Amor, la París Games Week, evento en el que han devuelto la ilusión a los actuales jugadores de la consola, pero también picado el gusanillo de la curiosidad a los que todavía no se habían hecho con una.

Ghost of Tsushima, un juego del que hablar

El evento de PlayStation durante la París Games Week estuvo protagonizado por los videojuegos; uno detrás de otro. Entre los muchos nombres que asomaron, destacó Ghost of Tsushima, lo nuevo de Sucker Punch y padres de la franquicia inFamous. Un título del que por ahora conocemos que sacará todo el partido a la potencia de PlayStation 4, llevándonos a un Japón Feudal en el que la violencia, drama y venganza parece que estarán muy presentes.

Uno de los grandes puntos fuertes de PlayStation para la presente generación es su alianza con las empresas third-party. Como era de esperar, éstas no han querido faltar a la cita. PlayStation 4 se convertirá así pues en una consola en la que, a tenor del marketing llevado a cabo, la destinada a ofrecer la mejor experiencia o más completa - en base a los DLC exclusivos - en juegos como Call of Duty: WW2, Far Cry 5, Star Wars: Battlefront 2 o Monster Hunter: World.

The Last of Us: Parte 2 nos deja sin aliento

Fue durante el tramo final cuando Sony desató toda la artillería pesada. Spider-Man, uno de los juegos más esperados por parte de los usuarios de PlayStation 4, nos dejó boquiabiertos con un tráiler que bien podría pasar por una película de animación sobre el trepamuros más famoso de la Marvel. En él conocimos un poco más sobre el trasfondo de la obra, así como por supuesto espectaculares escenas de acción dignas de Hollywood.

God of War también estuvo presente, aunque de forma más escueta. Parece que desde Sony Santa Monica todavía se muestran reacios a mostrar en profundidad la nueva aventura del Dios de la Guerra, por no hablar de la fecha de lanzamiento, todavía una incógnita. Detroit: Become Human, título que jugaba en casa, nos demostró una vez el drama y tensión que viviremos durante el título; destacando especialmente la importancia que tendrán nuestras decisiones para con la trama.

La guinda al pastel la puso Naughty Dog y su prometedor - a la par que deseado - The Last of Us: Parte 2. Una imponente cinemática dejó a todos los asistentes, y espectadores a través de internet, con la boca abierta. Crudeza y una historia adulta como pocas veces hemos visto en los videojuegos nos esperan en la secuela de uno de los mejores títulos de la actual consola de Sony. Con una calidad que por momentos nos recordó al soberbio resultado de Cameron con Avatar, Naughty Dog nos tendrá en vilo durante los próximos meses para conocer si podremos disfrutar de la que bien podría ser su obra magna en 2018.

PUBLICIDAD