Metal Gear Survive saldrá a la venta el 22 de febrero de 2018 para PS4, Xbox One y PC

25/10/2017 - 12:55

Konami Digital Entertainment ha anunciado este miércoles la fecha de lanzamiento de Metal Gear Survive, el próximo título de la popular saga de acción y aventura. Este juego estará disponible en Europa a partir del 22 de febrero de 2018 para PlayStation 4, Xbox One y PC por un precio de 39,99 euros.

La compañía japonesa también ha confirmado en un comunicado nuevos detalles sobre la campaña de reserva de Metal Gear Survive. Los jugadores que reserven el título recibirán un Paquete de Superviviencia con contenido extra adicional que incluye cuatro armas de oro, cuatro bufandas de supervivencia metálicas, una placa 'Mother Base', el accesorio 'Boxman (The Orange)' y dos gestos adicionales y maquillaje de estilo 'kabuki' para el personaje.

Metal Gear Survive retoma la historia desde el final de Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, título estrenado en 2014, aunque esta vez el juego se enfoca en una temática mucho más centrada en la supervivencia. En esta nueva parte de la historia, el jugador es absorbido por un agujero de gusano hacia un mundo peligroso lleno de amenazas biológicas y entornos hostiles, donde deberá sobrevivir y encontrar el camino de vuelta a casa.

En Metal Gear Survive, el jugador luchará contra criaturas mortales y deberá explorar el terreno en busca de comida, agua y otros recursos para mantenerse con vida. Los materiales recolectados se podrán usar para construir armas, distintos artículos, edificaciones y para establecer un campamento base donde se podrán crear instalaciones para el cultivo y la cría de animales. El juego mantendrá armas ya conocidas como Walker Gears y globos Fulton, pero también se incorporarán otras nuevas.

Metal Gear Survive permite a los jugadores experimentar el modo individual y el modo cooperativo hasta con cuatro jugadores. En el individual, los jugadores gestionarán recursos, harán progresar a su personaje a través del desarrollo del campamento base y crearán armas y equipos útiles que se pueden utilizar en el modo de juego cooperativo. En este modo, los jugadores lucharán con sus compañeros vía 'online' para recoger recompensas que les ayudarán en el modo individual.

Konami anunció en agosto del año pasado el lanzamiento de Metal Gear Survive, el primer título de la saga que no contará con la participación de su creador, Hideo Kojima. La compañía japonesa ya avanzó para entonces las primeras imágenes del juego en un tráiler, que muestra un gran cambio respecto a los demás juegos de la saga no solo respecto a la temática sino también a su protagonista, que en este título no será el popular Solid Snake.

