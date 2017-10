EA cierra Visceral Games, el estudio responsable del juego de Star Wars más esperado

Las últimas horas en la industria han tenido dos protagonistas, Electronics Arts y Visceral. Tristes noticias para el sector, pues EA decidía poner punto y final al estudio responsable de Dead Space, una de las franquicias más queridas por los usuarios en el terreno de los juegos de survival horror.

Junto a Dead Space, Visceral Games deja otros grandes juegos como Dante's Inferno, un título que aunque sus similitudes a nivel jugable con God of War son innegables, destacaba por llevar de manera soberbia La Divina Comedia al videojuego. No todos los proyectos de Visceral fueron igual de laureados, pues a pesar de que Battlefield Hardline no desentonó en su propuesta, sí que lo hizo la acogida por parte de los jugadores con respecto a la marca principal desarrollada por DICE.

No obstante, el proyecto con el que a priori Visceral Games parecía que fuera a quedar encumbrada en lo más alto era el que tenía a Star Wars como base. Un título con un largo desarrollo a sus espaldas y que para más señas contaba con lo mejor de la industria. Entre sus filas figuraban Amy Hening, responsable de nada más y nada menos que Uncharted; o Jade Raymond, productora de la saga Assassin's Creed.

Con semejantes creativas en el proyecto, pocos eran los que dudaban de la calidad y puesta en escena del mismo. Menos aún a la hora de abordar el título desde un punto de vista mucho más adulto, maduro y alejado de la eterna batalla entre el bien y el mal con tintes 'simpáticos' que solemos encontrar en la saga en sus adaptaciones para videojuegos.

¿Un Destiny de Star Wars? Nunca diga nunca

Fue Patrick Soderlund, CEO de Electronic Arts, el encargado de aportar más detalles sobre el cierre de Visceral Games y por supuesto hablar largo y tendido sobre los derroteros que tomará el proyecto de Amy Haning basado en Star Wars.

Tal y como señaló, el proyecto caerá en manos de EA Vancouver, aunque eso sí, poco se parecerá a la idea que Amy, Jade y los creativos de Visceral Games tenían del mismo. "Se mantendrá la esencia visual y la autenticidad del universo de Star Wars, pues queremos centrarnos en traer a la vida una historia propia y enmarcada en lo que es Star Wars; pero buscaremos llegar a una audiencia mayor que permita más control al jugador"; comentaba Patrick.

El motivo de estas palabras vienen de acuerdo a la idea original del proyecto, un juego mucho más lineal, con un potente enfoque argumental y narrativo para un producto pensado en principio para un único jugador. "Queremos llegar a una audiencia mayor que permita más control al jugador"; añadía el ejecutivo.

No sería descabellado pensar en una apuesta más centrada en un concepto de MMO y por ende un componente más fuerte del apartado online; más aún cuando el propio Soderlund destacó que desde EA han escuchado a la comunidad de jugadores y el nuevo rumbo al que se dirige la industria.

"Los elementos principales del videojuego serán reimaginados, ofreciendo a los jugadores una experiencia más profunda y amplia que explorar. Queremos crear una experiencia a la que los jugadores quieran volver durante mucho tiempo". Estas palabras hacen pensar en un posible juego de Star Wars con similitudes a Destiny.

Una idea que a priori puede parecer extraña, atrevida incluso; pero que no desentona con el ritmo que ha ido siguiendo EA en sus últimos años, siempre buscando competir con apuestas similares u originales con respecto a lo que ofrecían otras empresas. Este podría ser el caso del nuevo juego de Star Wars, abriendo así un nuevo frente contra Activision y su Destiny; algo que ya hemos visto con Battlefield, midiéndose de tú a tú con Call of Duty.

Planes de futuro

Sobre el futuro de Amy Hening y su equipo, EA no ha mencionado nada. Patrick se ha limitado a asegurar que la mayoría de los creativos de Visceral Games serán colocados en futuros y actuales proyectos, así como otros equipos de la propia Electronic Arts; pero no se ha hecho hincapié en sí Amy, que recordemos es una de las creativas mejor valoradas de la industria, estará al frente de este nuevo giro de los acontecimientos en su título.

Sin lugar a dudas, los próximos meses serán muy intensos para EA. Se mirará con lupa eventos tan importantes como el E3 2018 o la Gamescom 2018; ferias en las que la compañía tiene su propia presentación, despertando a buen seguro el morbo por conocer más sobre el nuevo proyecto de Star Wars.

Mientras tanto en el recuerdo quedará Visceral Games, una compañía que cuenta a día de hoy con una de las trilogías más sorprendentes - y que mejor han envejecido a pesar de sus años - para consolas y PC. Dead Space no puede faltar en la biblioteca de cualquier jugón que se precie.

