Forza Motorsport 7: El rey de la conducción ya tiene nombre

2017 está siendo un año muy importante para el género de la conducción. A falta de la llegada de Gran Turismo Sport, la propuesta de Sony; por ahora el género ya tiene un campeón rotundo. Su nombre es Forza Motorsport 7, título que podremos adquirir para Xbox One y Windows 10.

Forza Motorsport 7 es hoy por hoy el juego de conducción más completo, adictivo y divertido que podemos encontrar en plataforma alguna. La propuesta de Turn10 no reinventa el género, pero sin embargo lleva al extremo todo lo que es posible para hacer un videojuego cargado de contenido, variedad y lo más complicado: apto tanto para usuarios novatos y los más exigentes.

Es precisamente ahí dónde Forza Motorsport 7, su facilidad para adaptarse al jugador que jamás se ha acercado a los títulos de conducción; el que simplemente quiere disfrutar de unas carreras sin complicarse y por supuesto el usuario más entusiasta de las competiciones de vehículos. Pero, ¿cómo hacer un videojuego de coches que sea capaz de englobar a jugadores tan diferentes?

Manejo

La pregunta tiene una fácil respuesta: su jugabilidad. Forza Motorsport 7 es sin lugar a dudas el juego más completo en su campo, pero también el que lleva a la perfección el control de un vehículo (sin ayudas del tipo control de tracción o ABS entre otros) con un mando.

Son sensaciones difíciles de describir en un texto, pero creednos cuando hablamos que lograr la experiencia y "feeling" que lograríamos con un volante quedar plasmadas con semejante exactitud en un gamepad es algo que no todos los juegos de su estilo pueden decir. Gracias a la respuesta de los gatillos y por supuesto la del vehículo en la pista podremos saber en cada momento la respuesta que nos dará éste en cada curva, frenada o adelantamiento.

Forza Motorsport 7 cimenta su excelencia no sólo en la jugabilidad, algo fundamental en este tipo de juegos, sino también en los números. Tendremos a nuestra disposición nada más y nada menos que 32 circuitos que dan como resultado un total de 200 trazados. A todo ello hay que sumar por supuesto los grandes protagonistas, los vehículos; contando la obra con la friolera de 700 coches.

El techo gráfico de Xbox One y un exponente en PC

Las virtudes de Forza Motorsport 7 van desde el control con mando, pasando por las cifras de sus circuitos y vehículos. Este conglomerado se traduce en varias modalidades que nos tendrán atrapados durante semanas: Modo Campaña y Modo Online.

El primero de ellos nos adentrará en la carrera por hacernos con la Forza Driver's Cup. Podremos personalizar por completo la experiencia, ya sea compitiendo en competiciones de Formula E, Turismos o Camiones. No faltarán las exhibiciones, pruebas de lo más divertido como derribar bolos con una limusina o tratar de adelantar al máximo número de coches en pista antes de que acabe el tiempo. Tu eres quien te encargas de personalizar convertir el camino hasta la Forza Driver's Cup.

El modo online por su parte también tiene un buen puñado de novedades con respecto a las anteriores entregas. El matchmaking funciona mucho mejor, mismo caso para las salas en las que los jugadores se reúnen hasta la siguiente carrera. Eso sí, sólo echamos en falta algo más de "legalidad" por parte de los mismos durante las competiciones. Éstas tienen la costumbre de convertirse en fragmentos que parecen sacados de Mad Max.

Para redondear el producto es clave mencionar su apartado visual y sonoro. Turn10 siempre se ha encargado de sacar el máximo rendimiento visual de la Xbox de turno en la que se encuentre trabajando. Con Forza Motorsport 7 han logrado un auténtico portento gráfico, mismo caso en PC. Puestas de sol, tardes grises, tormentas eléctricas, reflejos podríamos hablar largo y tendido sobre lo que supone la séptima entrega de la marca, pero lo mejor es que lo juzguéis vosotros mismos en persona; más aún cuando hablamos de que se ha logrado una resolución 1080p y 60fps como una roca, nitidez y fluidez en estado puro para la consola de Microsoft.

En definitiva, Forza Motorsport 7 es un título no sólo obligado para los amantes del género, sino también para los que no son duchos a éste ya sea por el respeto que puede llegar a generar. Lo que hace grande al producto no son sólo sus números o apartado visual, sino la capacidad para adaptarse como juego de conducción a las necesidades del jugador.

