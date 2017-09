Hemos probado Xbox One X, la consola más potente de la historia

Microsoft tiene todo preparado y con el traje de gala al alcance para la llegada de su nueva y flamante consola, Xbox One X. Considerada como la máquina más potente que ha visto la luz en el mercado, los de Redmond han dejado caer su flamante plataforma en Madrid. Por supuesto hemos tenido la ocasión de probarla. ¿Dudas sobre esta consola? Te las resolvemos.

Xbox One X aterrizará en las tiendas el próximo 7 de noviembre. La nueva consola de Microsoft estará disponible al precio de 499 euros, un coste por el cual Microsoft nos ha prometido juego a resolución nativa 4K y todo tipo de mejoras visuales. ¿Han cumplido su promesa?

Recientemente hemos tenido la ocasión de probar Xbox One X y los resultados son espectaculares, aunque eso sí, siendo los poseedores una televisión 4K quienes mayor partido saquen de la plataforma. Nada mejor para poner a punto la máquina con uno de los títulos más espectaculares a nivel gráfico que veremos en la consola. Hablamos de Forza Motorsport 7.

Una consola imponente

Con una potente GPU instalada en la máquina y como principal novedad frente al modelo estándar de Xbox One y su máxima competidora, PlayStation 4 Pro; Xbox One X ofrece unos resultados imponentes a resolución 4k. En Forza Motorsport 7 hemos podido apreciar una increíble fluidez, una distancia de dibujado mucho más extensa que en la versión estándar y por supuesto texturas más detalladas.

Xbox One X monta una espectacular arquitectura de la que sin lugar a dudas los poseedores de televisiones 4K serán quienes más partido saquen a la plataforma. Microsoft ha querido mirar hacia el futuro, y aunque ofrece otras características para el resto de los mortales que tengan monitores FULL HD, éstas podrían no justificar del todo su compra.

¿Merece la pena comprar Xbox One X?

Muy posiblemente hasta el 7 de noviembre con la versión de Xbox One X entre las manos no podremos sacar conclusiones. No obstante las primeras sensaciones frente a la consola son prometedoras. Desde luego y como decíamos líneas atrás, quienes estén pensando dar el salto a los televisores 4K y aprovechar dichas pantallas para jugar, una Xbox One X es la mejor opción hoy por hoy.

¿Qué hay del resto de usuarios que no disponen de una 4K? Microsoft también ha pensado en ellos. Una gran parte de los usuarios mantiene en su salón o habitación un monitor 1080p. Los de Redmond han querido ofrecer para ellos también cuantiosas mejoras. Por ejemplo, tendremos supersampling, una técnica que mejora la calidad de la imagen aunque no contemos con un televisor 4K. Más allá de la calidad de imagen o el HDR por ejemplo, los usuarios de Xbox One X y pantallas FULL HD obtendrán mejores efectos visuales como partículas - entre otros - en caso de que el título cuente con la compatibilidad de turno.

Ya lo hemos dicho líneas atrás, Xbox One X es hoy por hoy la opción ideal para los que quieran sacar el máximo partido a su televisor 4K. Un escalón por debajo se encuentra los poseedores de una pantalla FULL HD. Pero, ¿y los que ya tengan Xbox One o Xbox One S? Serán ellos quienes tengan que juzgar si su bolsillo puede permitirse los 499 euros que cuesta, y una pregunta aún más importante, ¿merece la pena el salto? La mejora gráfica es notable, por supuesto, pero no supone hablar de un cambio generacional como fue el caso de Xbox 360 a Xbox One.

