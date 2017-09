zVault, la criptomoneda pensada para 'jugones' en un entorno cerrado y seguro

Bitcoin, ethereum, litecoin, ripple... las monedas virtuales hace tiempo que han dejado de ser un experimento financiero mirado con escepticismo para ser una realidad creciente que cada vez capta el interés y atención de los mercados.

Estas unidades de pago sin referencia física ni respaldo de las autoridades monetarias de un país presentan múltiples dudas debido al anonimato de los propietarios y la metodología de transacciones con códigos cifrados. Las criptomonedas se encuentran en el espectro actual de una nueva economía que abre amplias oportunidades, pero cuya legislación comienza a desarrollarse, y su amplitud de uso territorial abre todavía muchas dudas.

Uno de los grandes problemas, y a la vez incentivos de uso, de estas divisas es la complejidad de rastrear el método de pago. Por ejemplo, en el reciente ciberataque Wannacry que afectó a miles de corporaciones en todo el mundo, los ciberdelincuentes reclamaban el pago en bitcoins para desbloquear y recuperar los ordenadores afectados, todo a través de una cartera virtual prácticamente irrastreable.

No todas son iguales

Pero dentro de las nuevas monedas virtuales, hay una serie de variables que pueden ir hacia fines muy concretos, principalmente para reorientar el gasto de éstas hacia propósitos más estables. Una de las referencias pese a su juventud es zVault, una divisa enfocada a los videojugadores y dedicada a micropagos, la mayor fuente de ingresos en la gran industria del ocio electrónico.

La responsable del desarrollo de ésta ha sido la marca para videojugadores Razer, quien ideo una cartera digital segura con monedas virtuales para usar como en pagos y recompensas. Existen dos tipos de Razer zVault: por un lado se pueden hacer micropagos usando la moneda zGold, y mediante esta acción ganar monedas zSilver. En función de lo que se haya pagado en zGold se contraprestará con mayor o menor medida de mondeas plateadas, con las que se podrá conseguir descuentos y promociones exclusivas dentro del entorno de los videojuegos.

De este modo, la principal característica que esta criptomoneda aporta es un entorno de pago cerrado y seguro, con un valor estable y que proporciona seguridad y valor añadido para los usuarios que confíen sus micropagos en zGold.

A día de hoy no son pocos los juegos que admiten zVault como forma de pago. Títulos como Guild Wars 2, SMITE, World of Tanks, EVE online y hasta un centenar más se han adherido a esta moneda virtual. Asimismo estudios internacionales como Hi-Rez y SmileWest no han dudado en añadir esta forma de pago que les abre a un mercado potencial de más de 20 millones de nuevos usuarios que les generen grandes ingresos.

"La presentación de zVault se basa en dar valor a los pagos seguros que realizan los jugadores, así como añadir un sistema de recompensas", declaró Min-Liang Tan, CEO y cofundador de Razer a elEconomista.es, quien añade que "esto es mucho más que los sistemas de valor de las tarjetas de crédito o las soluciones de microtransacciones. Nuestra visión global es una economía gaming expandida gracias al ecosistema que ofrece zVault. Es social, interactivo y bastante útil, abriendo nuevas posibilidades de realizar compras y operaciones junto con un sistema de recompensas bastante atractivo para los usuarios".

