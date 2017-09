330 43

Jordan Mechner, padre de la saga Prince of Persia, premio honorífico del Fun & Serious Game Festival

12/09/2017 - 14:56

El festival de videojuegos Fun & Serious, que celebrará su VII edición del 8 al 11 de diciembre en el Museo Guggengheim de Bilbao, ha anunciado que el desarrollador estadounidense Jordan Mechner recibirá un premio honorífico a toda su carrera. Mechner es conocido en la industria por ser el creador del videojuego Prince of Persia.

Según afirma el comunicado de Fun & Serious, Mechner "transformó radicalmente la narrativa del juego al combinar la acción arcade con una animación realista". Un sistema que ya se pudo ver desde sus primeros títulos que Mechner desarrolló mientras estudiaba Psicología en Yale: Karateka y Prince of Persia para Apple II.

El nombre de Jordan Mechner se asocia con la saga Prince of Persia. El desarrollador estadounidense creó la saga en 1989 con un título para Apple II que para entonces ya revolucionó el género de las plataformas. El protagonista debía superar los obstáculos de los doce niveles en menos de una hora, y para ello no solo había que eliminar a los enemigos y saltar y correr, sino que también se podía caminar de puntillas, descolgarse por cornisas o gatear.

Este sistema se aplicó a los juegos de Prince of Persia lanzados por Ubisoft en 2003, año en el que Mechner se unió a esta empresa. Con este relanzamiento, la saga consiguió un enorme éxito que se vio reflejado en su primera entrega, Las Arenas del Tiempo, que vendió más de 20 millones de copias y obtuvo ocho premios en los Interactive Achievement Awards.

Con su papel en la saga Prince of Persia, Jordan Mechner se convirtió en una influencia en el desarrollo del género de acción y aventuras. Además, el festival reconoce también su faceta de innovador técnico al usar por primera vez un rotoscopio en el mundo del videojuego para animar The Last Express, el título más aclamado de su aventura como desarrollador independiente.

De esta forma, Fun & Serious no solo reconoce la aportación creativa de Mechner al mundo del videojuego. Su premio honorífico también se debe a su visión como autor polifacético al ser también guionista, productor, director cinematográfico, documentalista y autor de la novela gráfica Templars.

"Poder reconocer el talento del creador de Príncipe de Persia es un orgullo para Fun&Serious", afirma el director del festival, Alfonso Gómez, quien añade que la presencia de Jordan Mechner "refuerza el papel de festival como referente para los aficionados y los profesionales de la industria del videojuego".

Además de asistir a Bilbao a recoger su premio honorífico, Jordan Mechner participará en las VIT Talks, unas charlas de expertos sobre videojuegos, innovación y tendencias que tienen lugar dentro del festival. Ahí coincidirá también con John Romero, el creador de títulos como Quake y Doom que también recibirá un premio honorífico.

