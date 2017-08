Microsoft golpea a Sony: Xbox One X supera a PlayStation 4 Pro antes de su lanzamiento

Poco ha parecido al público importarle que Xbox One X tenga un precio de 500 euros. La nueva consola de Microsoft, que llegará el 7 de noviembre, ofrecerá -entre otras características- mejores gráficos, potencia y resolución 4K nativa, lo que la pondrá a la cabeza del mercado como la máquina más potente del mercado.

El concepto de la consola de Microsoft ya se conocía desde hace meses, no obstante, y a pesar de las pruebas que confirmaban a Xbox One X como la consola más potente los usuarios no parecían muy entusiasmados... hasta hace unos días cuando llegó la Gamescom de Colonia.

Coincidiendo con la cita alemana, Microsoft abrió las reservas de Xbox One X acompañadas además de una preciosa edición de la consola y que cuenta con varios motivos de Project Scorpio, nombre en clave con el que se conoció a la máquina. Bastaron apenas unas horas para que Microsoft colgara a nivel mundial el cartel de 'agotado'. Todas las ediciones de Xbox One X, independientemente del país, se agotaron en cuestión de minutos, un par de horas en el mayor de los casos.

Pese a que la suspicacia puede apuntar a que Microsoft podría haber optado por poner un número de unidades muy limitadas en reserva, nada más lejos de la realidad. Tal y como reflejaron desde Windows Central, datos de Amazon confirman que Xbox One X, sólo con sus reservas, ha logrado mayores cifras que PlayStation 4 Pro vendidas durante todo 2017.

Primera batalla ganada

Dicho de otro modo, Xbox One X habría ganado su primera batalla contra la que sin duda es su gran rival. Cierto es que la máquina de Sony ofrece menos potencia que la nueva consola de Microsoft, pero igualmente destacable es que PS4 Pro está a la venta por 399 euros frente a los 499 euros de Xbox One X.

PlayStation 4 Pro aterrizó en noviembre del pasado año en medio de una gran expectación. No es para menos si atendemos a que Sony se adelantaba a Microsoft a la hora de ofrecer un hardware más potente. Resolución 4K para juegos, mejor experiencia en realidad virtual, y dejando atrás los graves problemas de ventilación - entre otros - del modelo estándar. A todo ello había que sumar un precio más que ajustado.

Dicho lo cual, ¿cómo ha podido Xbox One X despertar un interés tan rápido entre los usuarios? Está claro que el precio no es uno de los factores, más aún teniendo en cuenta que se va 100 euros por encima de su competidora. La desmesurada potencia, nunca antes vista en una consola, así como el no requerir una pantalla 4K para disfrutar de sus bondades son aspectos que, sin lugar a dudas, han influido.

Con Xbox One X Microsoft ha garantizado al jugador dos elementos cruciales para su adquisición. El primero de ellos es no hacer obligado el uso de un televisor de resolución 4K, periférico que por ahora sigue siendo bastante prohibitivo en cuanto a precio. Los usuarios que dispongan de un monitor o TV 1080p tiene garantizados las mejoras visuales. Por otra parte, y no menos importante, es que Microsoft sirve en bandeja al jugador de consola lo que éste siempre ha deseado: la potencia de un PC de gama alta, pero sin las 'complicaciones' que ejecutar juegos en esta plataforma pudiera ofrecer.

Microsoft se enfrenta ahora a dos problemas, de ellos dependerá el éxito de Xbox One X en el futuro. Por una parte, los de Redmond deben de afrontar los posibles problemas de stock que pudieran tener de cara a la campaña de Navidad. Y por supuesto, demostrar que además de realizar la consola más potente del mercado, son capaces de alimentarla con exclusivos más allá de Gears of War, Halo o Forza Motorsport. Batalla que, por ahora, sigue siendo de PlayStation 4.

PUBLICIDAD