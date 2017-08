Únicamente Age of Empires IV y Star Wars: Battlefront 2 logran salvar una Gamescom descafeinada

Hace unos días hablábamos con ilusión de la Gamescom 2017. A ella nos referíamos como un evento que se había alzado como gran rival del E3. Considerada la mayor feria del videojuego en Europa, la Gamescom 2017 lo tenía todo para triunfar o al menos eso creíamos. Tras dar el pistoletazo de salida el pasado domingo con Microsoft y continuar días posteriores con EA, Nintendo y algún anuncio esporádico; el evento no ha estado a la altura de las expectativas.

Microsoft, por su parte, ha conseguido salvar los muebles y no precisamente con Xbox One X, su nueva y flamante consola, la más potente hasta la fecha. Los de Redmond se han anotado un punto a favor por parte de la comunidad de PC, tanto veteranos como recién llegados al género de la estrategia. ¿El motivo? El anuncio de nada más y nada menos que Age of Empires IV. Tenemos que remontarnos hasta 2005 para encontrar el último lanzamiento de la aclamada franquicia. Tras 11 años de ausencia, sin duda Age of Empires IV promete poner patas arriba el género del RTS.

Microsoft también ha sacado una lagrimita a todos aquellos que ya contamos con unos años a la espalda. Age of Empires I, Age of Empires II y Age of Empires III contará con sus respectivas remastizaciones a lo grande. Bajo el añadido de Definitive Edition, no hablamos simplemente de mejoras visuales, sino también jugables, adaptándose así a los tiempos que corren pero conservando la esencia de la marca.

Tras esto, los de Redmond no han sido capaces de convencer a la gran mayoría de que necesitamos una Xbox One X en nuestra vida. Se ha mencionado los juegos que llegarán a la plataforma mejorados a nivel visual; otros lanzamientos para los próximos meses y poco más. Un evento a medio camino entre el talk-show americano y una charla entre amigos que, desde el principio, saben que no va a llevar a ningún puerto. Sólo hay que echar un vistazo a que la mayoría de tráilers mostrados durante el evento eran refritos del E3 2017.

Cambiamos de tercio y nos centramos en EA. Aunque la compañía pudo hacerlo algo mejor, más aún cuando defienden a capa y espada las novedades de FIFA 18 - con la consiguiente expectación del jugador habitual de la marca - y el espectacular Anthem que, anunciado en el E3, parecía encontrarse indispuesto para la feria alemana. Star Wars: Battlefront 2 acudió raudo a Colonia con algunas sorpresas bajo la manga para demostrar que realmente estamos ante el juego más importante del año para EA.

Su nuevo modo de juego, Asalto de Cazas Estelares, es sin lugar a dudas uno de los anuncios más espectaculares de la Gamescom 2017. Gratos recuerdos del clásico Rogue Squadron para Gamecube y por supuesto la recreación de las escenas más vibrantes de las películas a bordo de las naves fluyen a nuestra memoria tras ver el tráiler. Star Wars: Battlefront 2 apunta maneras para convertirse en el auténtico pelotazo de estas navidades, con permiso de Super Mario Odyssey. Variedad de modos de juego, una Campaña para un jugador prometedora y con el Imperio como protagonista, héroes de todas y cada una de las sagas ¿se puede pedir más?

Si hablamos precisamente de Nintendo, los japoneses no necesitaban sacar artillería pesada para la Gamescom 2017. Nueva información y gameplays de Super Mario Odyssey, un nuevo vídeo con la explicación al detalle sobre el funcionamiento de SNES Classic Mini - y de paso recordarles a algunos no haber llegado a la reserva - han sido más que suficientes para hacer los deberes.

Sony, y que previamente ya había anunciado no estaría en la feria, ha querido dejar su huella con una nueva versión de PlayStation 4 con motivos de Gran Turismo Sport. Su título de conducción y simulación competirá directamente con Forza Motorsport 7, éste último en el caso de Xbox One.

En lo que al resto de compañías respecta, algún anuncio esperado por parte de la comunidad de PC - además de Age of Empires IV - como la fecha de salida para Final Fantasy XV; un nuevo gameplay de Dragon Ball FighterZ, el cual sigue dejando con la boca abierta a los amantes de la saga y poco más.

El siguiente de los eventos para la industria nos lleva hasta Japón con el Tokyo Game Show. A él le seguirá la París Games Week, con una fuerte presencia de Sony tal y como han informado. Ya a finales de año, PlayStation Experience y los Game Awars pondrán el colofón final a un año que, aunque en lanzamientos no tenemos queja, sí que ha visto épocas mejores en lo que a ferias de videojuegos se refiere. ¿Alguien recuerda aquel año en el que se presentó Final Fantasy VII Remake o PT, pseudónimo para el nuevo Silent Hill?

