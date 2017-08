330 43

Microsoft anuncia nuevas ediciones limitadas de Xbox One X y Xbox One S

21/08/2017 - 11:15

Microsoft ha sido la empresa encargada de inaugurar la Gamescom 2017 de Colonia con una conferencia en la que se esperaban novedades de Xbox One X, la nueva versión de su consola, que llegará con una edición limitada, además de anunciar dos nuevos packs limitados para Xbox One S.

Aunque aún no ha llegado al mercado, Xbox One X ya cuenta con su propia edición limitada y "diseñada para los mayores fans", como ha adelantado Microsoft. La edición Project Scorpio coge el nombre en clave que se dio a Xbox One X antes de su presentación oficial, y precisamente esta denominación aparece impresa en la consola y en el mando. Xbox One X Edición Project Scorpio llegará al mercado el 7 de noviembre, con un número muy limitado de unidades, por un precio de 499 euros.

Microsoft también ha presentado en su conferencia en Gamescom una nueva edición limitada de Xbox One S, la versión 'slim' de la consola de Microsoft. Con Minecraft como temática principal, esta versión de 1TB ha sido diseñada para que recuerde a uno de los famosos bloques de hierba del videojuego.

Esta edición limitada cuenta con un mando inalámbrico Minecraft Creeper, sonidos personalizados de inicio y apagado, soporte vertical y una parte trasera transparente con detalles de circuitos Redstone. Además, también se incluye la versión completa del juego y las 'skins' del pack Redstone. Este pack estará disponible a partir del 3 de octubre de 2017.

Xbox One S también se comercializará con un nuevo pack que llegará con el videojuego La Tierra Media: Sombras de guerra preinstalado. Esta edición podrá adquirirse con 500GB o 1TB de capacidad e incluirá un mando inalámbrico, un mes de suscripción a Xbox Games Pass y una prueba de 14 días a Xbox Live Gold.

Microsoft también ha asegurado durante su conferencia que más de cien juegos de Xbox One serán optimizados para Xbox One X. Entre ellos se encuentran futuros títulos como Halo 5, NBA 2K18, Wolfenstein II: The New Colossus, FIFA 18 y Star Wars Battlefront II.

