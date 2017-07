La Switch dispara los beneficios de Nintendo: los juegos que están por llegar pondrán la guinda

En Nintendo están de celebración. Los datos pertenecientes al primer cuarto del año fiscal 17/18 dejan grandes beneficios con respecto al anterior periodo hace justamente un año.

Los 163 millones de euros ha sido el beneficio positivo obtenido por la compañía en el segundo trimestre del año, cifras que, a priori, seguirán aumentando de cara a próximos meses a tenor de las actuales ventas de consolas y juegos. Y es que, la campaña navideña será crucial para la empresa afincada en Kyoto y para la que tienen todo un arsenal preparado.

Los datos tan positivos han sido gracias a la Nintendo Switch y es que la consola ha distribuido un total de 5 millones de unidades, colgando en la gran mayoría de países el cartel de "agotada".

El estreno de Nintendo Switch el pasado mes de abril no es casualidad. La compañía quería empezar con buen pie el curso 17/18. A la máquina la acompañó el que sin duda fue el juego protagonista en su primer día, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Pocas semanas después aterrizaba Mario Kart 8 Deluxe, ambos títulos un referente en cuanto a diversión para toda la familia, pero también para ese público hardcore que parecía no encontrar su hueco en la empresa.

Durante los meses de verano no es que la plataforma esté en época de vacas flacas, todo lo contrario. Ya tenemos disponibles dos de los juegos más esperados. Por una parte ARMS; junto a Splatoon 2, uno de los más deseados por la comunidad. En unas semanas se añadirá al catálogo Mario + Rabbids: Kingdom Battle, apuesta más que interesante para los fans del fontanero y los más pequeños de la casa.

Lo que está por venir

Damos el salto a los meses de septiembre y octubre para, ahora sí, conocer los auténticos bombazos con nombre propio. El primero de ellos es SNES Classic Mini. Si la compañía japonesa consiguió revolucionar el mercado con NES Classic Mini la versión reducida de esta clásica plataforma de mediados de los 90 no iba a ser menos. Ya hay auténticas peleas por hacerse con una de ellas, imaginad las que saltarán a la palestra con el lanzamiento o el anuncio de nuevo stock.

Saltamos a octubre para el que sin duda será el auténtico pelotazo de Nintendo para su flamante Nintendo Switch, Super Mario Odyssey. La nueva aventura del fontanero más famoso de los videojuegos promete batir todos los récords con un juego que vuelve a la época dorada del personaje, alejándose del estilo conservador (y en cierta manera ya explotado) de lo visto en WiiU. Un juego que, a grandes rasgos, se convertirá en un referente en el género de las plataformas.

Por supuesto, Nintendo Switch seguirá contando con todo tipo de lanzamientos hasta diciembre de este mismo año que buscarán tanto al público más casual como al hardcore. La empresa nipona ha encontrado en Nintendo Switch el elemento que necesitaba para recuperar la confianza en los jugadores, una consola que se venderá prácticamente sola durante la campaña de Navidad a nada que la compañía ofrezca un suculento pack de la misma y mínimo de descuento.

