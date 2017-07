De Uncharted a Crash Bandicoot: los mejores videojuegos para este verano

Los meses de julio y agosto suelen ser épocas en las que los grandes lanzamientos escasean. No obstante, los estudios son conscientes también de que hablamos de fechas en las los jugadores tienen mucho más tiempo para disfrutar de su hobbie favorito. Es por ello, y tomando como referencia este dato, que durante las siguientes líneas encontraréis algunas de las ideas más interesantes para vuestra consola o PC.

Si estáis buscando aventuras, el género tiene interesantes propuestas, pero una de las más esperadas llegará en agosto con Uncharted: Lost Legacy. Disponible en exclusiva para PlayStation 4 y sin necesidad de tener la cuarta entrega de la marca en nuestra biblioteca, Lost Legacy conservará toda la esencia de la obra a cargo de Naughty Dog pero sumando a la fórmula nuevos personajes, argumento y escenarios.

Tampoco quedarán descontentos los usuarios de Nintendo. La portátil de la compañía nipona, 3DS, acoge Hey Pikmin!. El juego que vivos nacer en Gamecube y se ha extendido hasta WiiU aterriza en Nintendo 3DS con toques de aventura y plataformas. Igualmente destacable es Splatoon 2 para Nintendo Switch. En verano hay quien decide lanzarse agua, pero los inklings optan por la pintura. Un juego terriblemente adictivo y divertido gracias a sus frenéticas partidas multijugador en las que cooperar es lo importante para ganar.

Los seguidores de los RPG también tienen motivos de celebración. En julio recibiremos Final Fantasy XII: The Zodiac Age, la remasterización para PlayStation 4 de uno de los clásicos de PlayStation 2. Gráficos mejorados, jugabilidad ajustada y algunas novedades sirven para rememorar uno de los mejores JRPG publicados en la consola de Sony. En Nintendo Switch encontraremos encontraremos Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Un peculiar juego en el que se mezclan los combates por turnos y la estrategia con el universo de Super Mario y los Rabbids, procedentes de Ubisoft.

Diversidad de generos

¿Queréis más géneros? Pues atentos los apasionados de las plataformas. En PlayStation 4 ya tenemos disponible Crash Bandicoot N.Sane Trilogy; nada más y nada menos que los tres juegos principales de la mítica franquicia de PlayStation. Por otra parte, en agosto vuelve uno de los personajes icónicos de la historia de los videojuegos: Sonic. Con Sonic Mania, disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC, podremos revivir una nueva aventura para el famoso erizo azulado, pero conservando la esencia jugable de la saga.

Si buscamos adrenalina, y por ende velocidad, F1 2017 y Dirt 4 son las opciones perfectas. En el primero podremos adentrarnos en el Campeonato Oficial de la FIA, además de subirnos a los coches clásicos de la categoría reina de la conducción. Dirt 4 por su parte hace lo propio en la categoría rally. Con multitud de opciones personalizables para el jugador, editor de etapas y un largo y exponencial extra de modos de juego, la obra de Codemasters se convierte en una de las opciones más atractivas para los amantes de la conducción.

En otro rango completamente distinto y con lanzamientos ya publicados, tenemos dos de las propuestas más adictivas para los meses venideros. Hablamos de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Overwatch. Con la llegada del verano no hay mejor momento para disfrutar de la magna obra de Nintendo Switch, una historia de proporciones épicas y que atrapará a cualquier jugador independientemente de su género favorito. Algo similar ocurre con Overwatch. El shooter de Blizzard se ha coronado desde su lanzamiento en 2016 como una de las propuestas más sólidas en Xbox One, PlayStation 4 y PC, arrastrando millones de jugadores allá por donde pasa.

