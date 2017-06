La expectación ante la SNES Classic Mini: se agotará minutos después de ponerse a la venta

Nintendo lo ha vuelto a hacer. La compañía japonesa se convirtió en protagonista de las navidades pasadas al poner a la venta NES Classic Mini. La revisión más pequeña, con ciertos elementos actualizados de acuerdo a los tiempos que corren y un catálogo de juegos impecable hizo que padres e hijos se pelearan por conseguir una.

Meses después, Nintendo anuncia SNES Classic Mini, conservando la idea de devolver al mercado sus consolas clásicas pero esta vez con la que ha sido considerada como una de las más grandes plataformas jamás publicadas: Super Nintendo. Con un precio de 79,99 euros y una fecha de lanzamiento fijada para el 29 de septiembre, no son pocos los futuros compradores que ya están disputando a través de redes sociales, grupos de Telegram o WhatsApp hacerse con su unidad.

¿Pero qué convierte a SNES Classic Mini en un rotundo éxito meses antes de su lanzamiento oficial? Estamos ante una de las consolas más populares de todos los tiempos y posiblemente una de las que nos haya obsequiado con el mejor catálogo en multitud de géneros, ya sea en el terreno de la conducción, plataformas o JRPG.

Aunque SNES Classic Mini incluye menos juegos que su predecesora, no cabe asustarse por su cantidad ya que los 21 nombres que veremos en la máquina son auténticas obras maestras indiscutibles de su época. Estamos ante juegos que han marcado un antes y un después en la forma de entender la industria, ya sea en el campo de las plataformas con Donkey Kong Country o en el del RPG y aventura con The Legend of Zelda: A Link to the Past.

No se quedan únicamente los títulos de Nintendo como parte esencial de SNES Classic Mini. Se adjuntan en el paquete otros nombres como Secret of Mana, uno de los JRPG más memorables; o Final Fantasy III, considerado por los entendidos como el mejor episodio de la emblemática y veterana franquicia. No nos olvidamos tampoco de Street Fighter 2, un clásico de la lucha y que no ha querido perder la oportunidad de llegar también a la revisión de la plataforma.

Para redondear aún más la jugada, Nintendo se ha sacado de la manga nada más y nada menos que Star Fox 2; juego que jamás vio la luz y que Nintendo ha decidido terminar de desarrollar en exclusiva para SNES Classic Mini.

La lista de juegos que incluye SNES Classic Mini es la siguiente: Contra III: The Alien Wars, Donkey Kong Country, EarthBound, Final Fantasy III, F-ZERO, Kirby Super Star, Kirby's Dream Course, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Mega Man X, Secret of Mana, Star Fox, Star Fox 2, Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting, Super Castlevania IV, Super Ghouls'n Ghosts, Super Mario Kart, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, Super Mario World, Super Metroid, Super Punch-Out!!, Yoshi's Island.

Más allá de los juegos

¿Más motivos para entender el nivel de fiebre que a meses de su llegada hay con SNES Classic Mini? La consola incluirá soporte para HDMI, lo cual mejorará notablemente la experiencia jugable y por supuesto visual. Se han incluido en la caja dos mandos, movimiento perfecto por parte de Nintendo para aumentar la demanda de la consola dado que muchos de sus juegos gozan de carácter competitivo o cooperativo.

Por último, e igualmente destacable, Nintendo ha solventado uno de los grandes problemas de NES Classic Mini, la longitud del cable en los mandos. De esta manera manera el gamepad de SNES Classic Mini contará con un cable cuya longitud será de 1,53 metros. La guinda al pastel la pone por supuesto el tamaño de la consola, repitiendo así uno de las características del anterior lanzamiento de la compañía nipona.

Con todos estos motivos, y entre los que por supuesto el catálogo de juegos es el más destacado, no es de extrañar que el público se esté lanzando en masa a buscar la reserva más rápida. ¿Te vas a perder la oportunidad de revivir tu infancia en la palma de la mano?

