Mayo, el mes de la ciencia ficción en los videojuegos

Mayo es uno de meses marcados en rojo por los amantes de la ciencia ficción. Por una parte, el séptimo arte acoge el estreno de Alien Covenant, la nueva película de Ridley Scott y que nos sumergirá en una nueva historia de terror y misterio que añadirá varias respuestas después de la descafeinada Prometheus.

Pero el cine no es el único de los ámbitos que estarán presentes en mayo en la ciencia ficción. Dos importantes y esperados lanzamientos llegarán a PC, Xbox One y PlayStation 4. Los jugadores que quieran disfrutar de dos experiencias adultas, complejas y maduras a partes iguales están de enhorabuena. Prey y The Surge son sin lugar a dudas dos de esos nombres que también deben estar marcados en rojo.

El primero de ellos, Prey, llega hoy viernes 5 de mayo a las consolas de Microsoft, Sony y ordenador. El título nos sumergirá en un profundo thriller de ciencia ficción en el que deberemos de desentrañar el misterio en torno a la estación espacial Talos 1. Unas tétricas criaturas se han adueñado de la nave, pero poco tardaremos en darnos cuenta que todo tipo de experimentos y acontecimientos encubiertos se estaban llevando a cabo en ella.

El jugador se enfrentará a un título de la vieja escuela. Podremos recorrer la estación espacial a nuestro antojo, descubrir a través de los diferentes terminales y mails qué sucedió realmente en la base y por supuesto qué nos ha llevado a realizar este viaje. Aunque las armas estén presentes durante la aventura, Prey es un juego de supervivencia en el que deberemos de guardar munición, pensar cada movimiento y por qué no decirlo, pasarlo mal con los sustos que Arkane Studios - sus desarrrolladores - nos tienen preparados.

El siguiente de los títulos que no debe pasar por alto para los fans de la ciencia ficción es The Surge. Un RPG de acción que viene de manos de los responsables de Lords of the Fallen y que estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC el 16 de mayo. La obra, si entramos en comparaciones, se trata de una mezcla entre el género futurista y Dark Souls en lo que a mecánicas jugables.

Más allá del símil con el título de From Software, The Surge tiene sus propias características. Durante los viscerales y numerosos combates en los que nos adentraremos podremos hacernos con las extremidades de los enemigos para beneficiarnos de éstas en términos de defensa, ataque y otras características. Un detalle muy interesante que sumado al buen número de objetos en forma de armaduras y armas que obtendremos lo convierten en un título a seguir para los apasionados del RPG y la aventura.

No cabe duda de que mayo es un mes muy importante para la ciencia ficción y los usuarios de Xbox One, PlayStation 4 y PC no quedarán para nada descontentos con las propuestas que veremos en el sector gracias a nombres como The Surge y Prey.

