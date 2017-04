¿Necesita la Nintendo Switch un rediseño para ser aún más versátil?

Nintendo Switch se lanzó el pasado mes de marzo. La plataforma de Nintendo se ha asentado como la consola ideal para disfrutar tanto de forma tradicional, en el sofá de nuestra casa; pero también con un estilo portátil, todo ello sin perder ni un ápice de potencia. No obstante, y a pesar de que las críticas son unánimes la empresa nipona podría ofrecer una consola aún más redonda en aspecto y versatilidad.

¿Habéis tenido Nintendo Switch en vuestras manos? Aunque no llega a las desmesuradas proporciones del Gamepad Controller de Wii U, Nintendo sabía que si quería ofrecer una máquina portátil dependía también de garantizar un tamaño justo y un peso adecuado para favorecer precisamente su portabilidad.

Una vez sobre la práctica, la versión más portátil de Nintendo Switch presenta algunos inconvenientes. Los joysticks son algo más pequeños, mismo caso para ciertos botones e incluso algunos más cerca de la cuenta de otros, lo cual genera en el jugador que en ciertas ocasiones se den momentos de duda sobre qué botón estamos apretando.

Dicho esto, no sería descabellado pensar en que la compañía japonesa diera luz verde a una versión 2.0 de Nintendo Switch. Ocurrió con 3DS -aunque en este caso haciéndola aún más grande- y la acogida no pudo ser más sobresaliente con el público. No sólo hablamos de la posibilidad de que la compañía japonesa mejore la portabilidad de Switch, por ejemplo haciendo inseparables los JoyCon, sino también la potencia.

Aunque son los títulos de Nintendo los que más partido sacan de la tecnología de Switch, la compañía japonesa todavía tiene que demostrar que es capaz de acercar la plataforma al gran público con obras third-party; y a buen seguro un aumento de potencia en el hardware es un gran paso.

Por otra parte, cabe destacar que este ha sido el modelo a seguir desde hace unos años por Microsoft y Sony. PlayStation 2 tuvo su propia revisión slim, mucho más pequeña y asequible a nivel económico. En la pasada generación ocurrió de manera idéntica y hace menos de un año vimos lo propio con Xbox One S y PlayStation 4 Slim.

No menos importante es el precio, ya que en caso de que se diera la situación antes mencionada, la versión "estándar" de Nintendo Switch también podría contar con su correspondiente rebaja, ¿tal vez hasta los 250 o 200 euros? Desde luego será una opción muy interesante a seguir durante los próximos años.

