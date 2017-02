Los cinco motivos por los que la Nintendo Switch conquistará a todos

En apenas unos días, concretamente una semana, aterriza en el mercado Nintendo Switch. La nueva consola de la compañía nipona que viene cargada de novedades, diferenciándose de sus plataformas anteriores Wii y Wii U, pero de igual manera siendo un producto capaz de sorprender tanto a los jugadores casuals como a aquellos que quieran una máquina de "la vieja escuela" de Nintendo. Consulte más información sobre la Nintendo Switch en Juegos ADN.

El viernes 3 de marzo muchos de nosotros ya estemos disfrutando de Nintendo Switch, pero también otros tengan todavía dudas sobre si adquirir o no la nueva plataforma de Nintendo. Es por ello que vamos a desvelar los cinco puntos clave por los que Nintendo Switch merecerá la pena desde su primer día.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Seamos sinceros, cada nuevo lanzamiento de la franquicia The Legend of Zelda se sigue con lupa y el caso de Breath of the Wild no iba a ser menos. No sólo hablamos del juego que sin lugar a dudas abanderará la llegada de Nintendo Switch, sino que se trata de un giro de 180 grados en una de las sagas más exitosas de la industria. Ahora tenemos un mundo abierto a explorar como nos plazca, infinidad de misiones secundarias y una historia principal que nos llevará varias decenas de horas completar.

A todo ello hay que sumar las características clásicas de cualquier The Legend of Zelda como templos, objetos y puzzles; así como un apartado artístico y sonoro que ya os adelantamos prometen no decepcionar.

Juega como quieras y dónde quieras

Cuando Nintendo presentó Switch se refirió a ella como una plataforma que aunaba lo mejor de todas sus consolas anteriores. Es por ello que Nintendo Switch viene a ser una mezcla perfecta entre Nintendo 64 o Gamecube en lo que a catálogo de juegos y público al que va dirigida; pero también una plataforma que bebe de otras máquinas como Game Boy.

Gracias al dock podremos jugar en la comodidad de nuestro sofá, pero si por el contrario preferimos optar por la versión portátil de Nintendo Switch no tendremos problema alguno en llevárnosla allá donde nos plazca. Continuaremos la partida donde la dejamos en casa y todo ello además con idéntico apartado gráfico, no se puede pedir más.

No te preocupes por los juegos: los tendrás

Una de los aspectos que más preocupan a los futuros compradores de Nintendo Switch es el hecho de que no puedan tener un gran catálogo de títulos; algo que ya vivieron con Wii U y que sea aleja bastante de la vertiente de Xbox One y PlayStation 4.

Por suerte, todo eso cambiará con Nintendo Switch. Tal y como ha informado la propia compañía, la consola tendrá un gran título al menos cada mes, sumando a la propuesta todo el apoyo de las third-party y por ende empresas como Electronic Arts, Capcom o Ubisoft.

Super Mario no faltará a la cita

Link ya es uno de los emblemas de Nintendo, motivo por el que como decíamos anteriormente ya compensa adquirir Nintendo Switch y el flamante The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Como buena consola de Nintendo, Link no será el único que estará presente en Switch, también lo harán otros personajes igual de conocidos como Super Mario con una nueva entrega a finales de año; los inklings de Splatoon y en un futuro esperemos no muy lejano el regreso por la puerta grande de Samus Aran con Metroid.

Un precio ajustado

Hagamos cálculos, PlayStation 4 estándar y Xbox One son consolas que, nos cueste asumirlo más o menos, se han quedado poco más que anticuadas por culpa de movimientos como el de Sony y Microsoft a la hora de presentar PlayStation 4 Pro y Xbox Scorpio. Mientras que la primera tiene un coste de 399 euros, la segunda estará disponible en Navidades, y a priori, entre los 400 y 500 euros, ahí es nada.

Nintendo Switch se aleja de esa vertiente de ser la máquina más potente del mercado, y al mismo tiempo la más conservadora, por ofrecer todo lo mencionado anteriormente por un precio de 319,99 o incluso 299,99 euros según la cadena de tiendas. Hablamos de una máquina que está a días de llegar al mercado y por ende con una vida más que larga por delante.

