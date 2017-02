Horizon Zero Dawn, el primer gran juego de 2017 aterizarrá a final de mes en PlayStation 4

Michelle Jenner, Dafne Fernández, Vicente Gil y Emilio Gallardo lo apadrinan

28 de febrero. Seguramente para muchos usuarios de PlayStation 4 esta fecha esté marcada en rojo. El motivo no es otro que el lanzamiento de Horizon Zero Dawn y que para no pocos usuarios, poseedores o no de la máquina de Sony, estaríamos ante el que podría ser uno de los candidatos a GOTY o también llamado Juego del Año.

Pero, ¿cómo? ¿tan pronto? Tras sufrir varios retrasos, Horizon Zero Dawn llega con las pretensiones de ser uno de los títulos que abanderen la plataforma de la compañía japonesa, pero también el resto de catálogo de juegos durante los primeros compases del presente año. Sabemos que Resident Evil 7 ha cumplido las expectativas de los fans, que por el camino llegarán otros juegos de igual importancia como For Honor o el sorprendente Ni-Oh; pero no cabe duda de que Guerrilla Games -sus desarrolladores- han echado el resto para servirnos en bandeja una aventura que promete ser recordada.

Se acerca el lanzamiento de Horizon Zero Dawn y Sony ha comenzado la vertiginosa campaña para meternos el hype en el cuerpo. Al igual que ya ocurriera con otras publicaciones, la división española de la empresa quiere que en nuestro país se disfrute del juego como es debido. Es por ello que no sólo Horizon Zero Dawn vendrá doblado al castellano sin más, sino que lo hará con artistas de lujo. La protagonista, Alloy, será interpretada por nada más y nada menos que Michelle Jenner y a quién hemos visto en el papel de la Reina Isabel de Castilla. También participará el veterano en el campo del doblaje para videojuegos Vicente Gil, así como Dafne Fernández, reconocida actriz y modelo madrileña.

El apartado sonoro además quedará acompañado por una BSO perfectamente orquestada y que nos pondrá los pelos de punta durante las diferentes escenas. Para redondear todo el conglomerado técnico, sus gráficos exprimirán al máximo las posibilidades de PlayStation 4 estándar, pero también las de PlayStation 4 Pro, ofreciendo posiblemente el mayor elenco visual que jamás ha visto un título exclusivo de consola dentro de los juegos de mundo abierto.

¿De qué trata Horizon Zero Dawn?

La aventura de Guerrilla Games nos pone en la piel de Alloy, una chica que ha de vivir en un mundo en el que la civilización debe de volver a subsistir cazando y habitando en cavernas. Lejos de dar caza a grandes animales, éstos son ahora máquinas de las cuales se pueden extraer lo necesario para la supervivencia. Por supuesto, habrá un buen puñado de tribus de por medio que se mostrarán reacias a que exploremos y otras que por el contrario darán su brazo a torcer. No acaba aquí la cosa, pues el hilo argumental de Horizon Zero Dawn nos invita a desentrañar el misterio que ha llevado a la humanidad hasta este punto y las extrañas sectas que parecen buscar un mal mayor.

El juego exclusivo de PlayStation 4 no sólo contiene una historia llamativa, un apartado sonoro y visual trabajado, sino que en el jugable nos pone delante un conglomerado de elementos sacados del rol, la acción e incluso las aventuras. Podremos crear trampas para atrapar a las bestias mecanizadas, mejorar las capacidad de combate de Alloy e incluso las habilidades a la hora de hacernos con los distintos elementos repartidos en el mapa. Éste último, el escenario, será otro de los protagonistas pues desde Guerrilla Games han prometido un increíble universo detallado y vivo.

A priori, Horizon Zero Dawn lo tienen todo para ser el juego perfecto o al menos uno de los más increíbles que hemos visto en los últimos años. ¿Será capaz el estudio y Sony de cumplir todo lo prometido? Tendremos que esperar al 28 de febrero para salir de dudas.

