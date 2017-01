Los Vengadores tendrán, al fin, su propio videojuego: Marvel y Square Enix se alían para desarrollarlo

El que bien podría ser conocido por muchos como un megatón se ha hecho realidad para los amantes de los videojuegos y los cómics. Marvel, la casa de ideas y creadores de superhéroes mundialmente conocidos como Spiderman, Iron Man o Capitán América; y Square Enix, padres de Final Fantasy, han presentado el que será el juego oficial de Los Vengadores.

Desconocemos cuánto ha tenido que dejarse Marvel para llegar a un acuerdo con Square Enix, pero desde luego el anuncio de un juego con Los Vengadores como protagonistas ya está generando la expectación entre los fans de los videojuegos y los cómics.

La compañía japonesa ha otorgado el proyecto a nada más y nada menos que sus dos estudios más importantes hasta la fecha: Crystal Dynamics y Eidos Montreal. Los primeros son conocidos desde hace unos años por el sobresaliente reboot de Tomb Raider; franquicia que volvía hace unos meses a PlayStation 4 con su secuela, Rise of the Tomb Raider. Por otra parte, Eidos Montreal han hecho lo propio con Deus Ex, saga también veterana en la industria esta vez en el mundo de la ciencia ficción y el sigilo.

Ambos estudios darían forma al que será el juego de Los Vengadores junto a la colaboración de Marvel. Dicho triunvirato creará una aventura completamente nueva, alejada de los comics y la película de la Casa de las Ideas que se estrenará en 2018.

Tal y como han indicado ambas partes, Square Enix y Marvel, "el proyecto de Los Vengadores se está diseñando para jugadores de todo el mundo e incluirá todos los personajes, escenarios y momentos icónicos que han fascinado durante mucho tiempo a los seguidores de la franquicia".

No obstante, los jugadores que deseen adentrarse en esta épica aventura tendrán que esperar, en concreto hasta el próximo año. "Con una historia completamente original, mostrará a los jugadores un universo que podrán jugar en los próximos años. En 2018 se desvelarán más detalles sobre el proyecto Los Vengadores y otros juegos"; comentaban Square Enix y Marvel.

Por ahora nos tenemos que conformar con el teaser del título y en el que no se desvelan muchos detalles al respecto, salvo la aparición de ciertos elementos propios de los superhéroes de Marvel; entre ellos el martillo de Thor.

