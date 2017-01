Nintendo Switch: nostalgia y un precio ajustado, principales características de la nueva consola de Nintendo

Nintendo nos hizo madrugar a todos los que queríamos conocer al detalle y en riguroso directo la que será su nueva consola de sobremesa. A las 5 de la mañana la compañía afincada en Kyoto hacia la rigurosa presentación de Nintendo Switch, una máquina que como la propia compañía indicó al comienzo del evento, reúne lo mejor de todas y cada una de las consolas que han llegado al mercado bajo el sello Nintendo.

Vayamos a los detalles importantes. ¿Cuándo podremos adquirir Nintendo Switch y a qué precio? Será el próximo 3 de marzo el día en el que la consola llegue a las tiendas al precio de 329,99 euros. Números ajustados si tenemos en cuenta el precio al que llegaron PlayStation 4 (399 euros) y Xbox One (499 euros) allá por 2013 en su estreno.

Desveladas las noticias más importantes al comienzo de la conferencia, quedaban por delante minutos en los que la compañía se explayaría en torno a las posibilidades de la propia plataforma y los juegos que veríamos a lo largo de 2017, con increíbles sorpresas de por medio.

Salta a la vista que Nintendo Switch es una consola diferente a las que tenemos a día de hoy en las tiendas, algo por lo que siempre se ha caracterizado la compañía japonesa desde Wii. Es por ello que Switch bien podríamos definirla como una plataforma que hace las veces de 3 en 1. Por un lado tenemos la rama clásica de consola, esa en la que jugamos desde la comodidad de nuestro sofá en la televisión del salón.

Por otra parte, el modo TableTop nos permite disfrutar en cualquier lugar junto a nuestros amigos y los mandos JoyCon de intensas partidas en compañía debido a las posibilidades de la pantalla extraíble. Para redondear la jugada, Nintendo nos sorprende también con un sistema portátil, llevando así la experiencia de Switch al igual que tenemos con Nintendo 3DS por ejemplo y una duración en la batería que se ha estimado en 3 horas.

Hemos mencionado el JoyCon y es que el nuevo mando de Nintendo para su consola ha ocupado gran parte de la conferencia. No es para menos si atendemos a que este pequeño periférico hará las veces de mando clásico en el modo TableTop; además de wiimotion. Pero no os equivoquéis; Nintendo ha trabajado duro para ofrecer tecnología de primera calidad en la respuesta de movimiento e incluso incorporar añadir funciones hápticas, sociales y todo tipo de características para un dispositivo que, sin duda, dará que hablar y no dejará a nadie indiferente.

Cátalogo de juegos

Ya conocemos el precio, la fecha de lanzamiento, parte del funcionamiento de la consola, pero ¿qué hay de los juegos? Los usuarios que estuvieran en dudas sobre la adquisición de Nintendo Switch este 2017 o esperar a tener un catálogo más amplio pueden respirar tranquilos. La empresa ha hecho un amplísimo despliegue de títulos que estarán disponibles a lo largo de los próximos meses, pero también otros que se encuentran en la recamara.

Dicho esto, anotad en el calendario: 3 de marzo, verano y Navidades. ¿El motivo? El lanzamiento de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 2 y Super Mario Odyssey. Ahí es nada. Nintendo Switch aterrizará en las tiendas junto a la nueva entrega de la saga de aventuras y fantasía por excelencia. Sin duda el título más potente para el siguiente episodio en The Legend of Zelda y que para más señas vuelve con una jugabilidad renovada así como una trama más adulta y dramática.

No menos importante es el lanzamiento de Splatoon 2, la secuela de uno de los juegos más destacados de 2015; una auténtica revelación que en su segunda entrega dejará todavía más posibilidades para los amantes del título original.

Nintendo daba el campanazo con el anuncio de Super Mario Odyssey, la siguiente aventura del fontanero más famoso de todos los tiempos y que en esta ocasión viaja hasta Nueva York para, desde ahí, viajar por diferentes mundos y rescatar una vez más a Peach. Un apartado artístico único, escenarios llenos de vida y una jugabilidad que harán las delicias de los fans de la marca parece que se alzarán como principales elementos en este nuevo Super Mario.

Nintendo Switch ha mostrado sus cartas, no todas, pero sin duda ha servido para dejar claro que la compañía japonesa está dispuesta a recuperar al jugador clásico Nintendo de toda la vida y por supuesto al que quedó descontento con WiiU. Con un precio más que ajustado, un lanzamiento que bien podríamos definir como inminente así como un catálogo de juegos prometedor, no cabe duda de que Switch tiene todas las papeletas para convertirse en la consola favorita de 2017.

