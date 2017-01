Switch, la nueva consola de Nintendo, saldrá a la venta el 3 de marzo por 330 euros

Nintendo ha desvelado esta pasada madrugada los últimos detalles de su próxima consola de sobremesa, la Nintendo Switch. La compañía japonesa ha anunciado que su próximo dispositivo tendrá un lanzamiento global el próximo 3 de marzo y llegará a las tiendas por 329 euros en España, frente a los 300 dólares en EEUU. Análisis de la nueva Nintendo Switch.

La acogida de la consola no ha sido especialmente buena en la bolsa nipona, y es que el gigante de los videojuegos se desplomó un 5,8% en el Nikkei ante la mala presentación, el escaso interés que ha despertado la nueva consola entre los inversores y el elevado precio, ya que es más cara que las alternativas de Microsoft y Sony.

La Nintendo Switch es la consola que viene a sustituir a la actual Wii U, un dispositivo que no ha terminado de convencer a los jugadores que se han decantado mayoritariamente por comprar una Xbox One o PlayStation 4 para equipar los sistemas de ocio de su salón.

Nintendo también anunciado que Switch tendrá un modo online que requerirá el pago de una cuota mensual. En un primer momento el servicio online será gratuito. Sin embargo, en cuanto en otoño pase a ser de pago, los suscriptores podrán descargar y jugar gratuitamente a nuevos juegos reeditados de la NES o Super NES durante un mes y con conexión online.

La gran particularidad de la Nintendo Switch frente al resto es la posibilidad de ser transformada hasta en tres versiones diferentes, que permitirán jugar a la consola en el salón, de forma portátil individual o de forma portátil en grupo.

Está diseñada de tal forma, que las sujeciones laterales pueden separarse y ser utilizadas como mandos individuales y jugar en el tablet que hace de pantalla. Asimismo, el tablet al completo puede insertarse en una base para ejecutar la consola como una sobremesa en casa.

Estos mandos laterales han sido bautizados como Joy-Con y estarán disponibles en varios colores e incorpora acelerómetro, giroscopio y otros sensores que serán claves para el desarrollo en diferentes juegos.

Nintendo ha anunciado que la Switch llegará al mercado con siete juegos: 1,2 Switch, ARMS, Splatoon 2, The Legend of Zelda: Breath of the Wilde, Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 2 y Mario Kart 8 Deluxe.

Además, otras compañías como Ubisoft, Activision 2K o EA Games han anunciado que llevará algunas de sus franquicias más importantes a la consola. En concreto, los dueños de Switch podrán contar con Just Dance 2017, Rayman Legends Definitive Edition y Steep - que formarán parte del catálogo inicial-, mientras que The Elder Scrolls, FIFA y NBA 2K también llegarán a la consola.

PUBLICIDAD