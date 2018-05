Forocoches, amenazado por el boicot de anunciantes: así es la huida masiva por la filtración de datos de la víctima de 'La Manada'

Esta sociedad infantilizada curiosamente exige una especie de libertad de expresión pero selectiva, es decir que solo se publique lo que yo quiero oír y que no me ofende, lo cual no es libertad de expresión en absoluto.



Este caso de la manada fue completamente politizado para obtener réditos políticos y sobre todo subvenciones en el caso de las enchufadas de la violencia de género, por lo tanto es normal que se filtre todo al respecto ya que para eso buscaron “visibilizarlo”.



Forocoches siempre ha sido un bastión de la libertad de expresión y sobre todo de lo antipoliticamente correcto, así que los que politizaron esto debieron pensar en la victima en vez de sus intereses políticos como siempre hacen.



Este caso como muchos otros lo que realmente están dejando en evidencia es la pérdida de valores de esta sociedad, donde no se respeta la vida, la integridad física de las personas, ni siquiera su propiedad privada ya que la propia constitución justifica el robo en nombre de la justicia social y un supuesto interés general, pero lo peor de todo es la falta de libertad hasta para expresar lo que se piensa; aunque ya prácticamente está prohibido pensar distinto a como lo hace la masa aborregada.