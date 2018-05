Twitter pide cambiar las contraseñas: cinco consejos para reforzar la seguridad en la red

Un fallo de seguridad de Twitter ha expuesto todas las contraseñas de sus usuarios. La red social no codificó de forma correcta la identificación de las cuentas de sus registrados, y aunque no identificado que nadie haya podido acceder a ellas, ha solicitado a sus más de 330 millones de inscritos que procedan a cambiar la contraseña.

A la hora de cambiar la clave de identificación hay que tener en cuenta una serie de consejos para que la nueva opción elegida sea segura, especialmente si se ha usado la misma contraseña de Twitter para otros servicios, en los que también será conveniente proceder al cambio.

Según la compañía de software especializada en seguridad informática McAfee, el caso de Twitter pone en valor la importancia de invertir un tiempo en elegir una contraseña adecuada que pueda proteger la identidad digital que, en el caso de corromperse, puede derivar en problemas mucho más graves que van desde reputación digital hasta más graves como impacto económico.

En concreto, Raj Samani, chief scientist and fellow en McAfee explica que "las contraseñas continúan siendo la principal defensa para la mayoría de las aplicaciones y dispositivos que utilizamos a diario. No obstante, un tercio de los usuarios confía en las mismas tres contraseñas para cada cuenta en la que están suscritos. Sin duda, es una estrategia de alto riesgo", por lo que recomienda una serie de consejos para reforzar la clave online tras el fallo de seguridad de Twitter.

· Evite la familiaridad. Conviene no utilizar nombres de familia, mascotas, fecha de cumpleaños, y códigos genéricos como 12345 o contraseña. Muchos sitios web y aplicaciones solicitarán incluir una combinación de números, símbolos, letras minúsculas y mayúsculas y es que cuanto más compleja sea la contraseña, más difícil es de descifrar.

· Una contraseña para cada cuenta. Los hackers son cada vez más inteligentes. Si una de sus contraseñas es hackeada, es muy probable que el ciberdelincuente intente relacionar qué otras cuentas dispone para probar a hackear con la misma clave el resto de servicios. Emplear diferentes contraseñas garantiza que la información crítica que comparte a través del email, redes sociales y apps bancarias esté totalmente protegida.

· Cuidado con el 'Olvidé mi contraseña'. Confiar en el enlace "olvidé mi contraseña" como una opción para recuperarla no siempre es una opción inteligente. Y es que las respuestas a las preguntas para desbloquear la cuenta pueden llegar a encontrarse fácilmente en los perfiles de redes sociales, contribuyendo a que el código sea fácil de descifrar para los cibercriminales.

· Use un gestor de contraseñas. Si lo óptimo es tener una contraseña para cada servicio, ¿cómo se puede recordar más de 20 claves diferentes? En estos casos, la mejor opción es apostar por algún administrador de contraseñas. Existen aplicaciones que crean contraseñas complejas y fuertes y que las guardan de forma automática.

· Dobla protección. Más allá de su contraseña, tanto McAfee como Twitter abogan por habilitar la autenticación de dos factores en los servicios que sea posible. Los avances en la tecnología biométrica, como el escaneo de huellas dactilares, el reconocimiento facial o el reconocimiento de voz, están ayudando a mejorar la seguridad. Usar una contraseña, junto con al menos otra técnica de autenticación, ayudará a proteger los dispositivos y datos.

La protección es más avanzada, los hackers también

Más allá de estas recomendaciones de la empresa de seguridad, la especialista en software Nuance Enterprise recuerda que aunque se mejoren las prestaciones de las contraseñas los hackers también están cada vez más avanzados en su empeño

"Las contraseñas siempre han ofrecido a los usuarios la garantía de que sus datos están seguros y protegidos frente al peligro de caer en las manos equivocadas. Sin embargo, al mismo tiempo que la sofisticación de la tecnología ha ido evolucionando, también lo ha hecho la capacidad de los ciberdelincuentes. Todos estamos demasiado expuestos a vulnerabilidades asociadas a nuestras contraseñas y PINS que pueden facilitar el acceso a datos confidenciales como información bancaria", explica Marco Piña, Director de Nuance Enterprise Iberia.

Piña indica que el camino a seguir es acabar por completo con las contraseñas pues "la autentificación basada en el conocimiento ya no ofrece la protección que los consumidores necesitan. En la actualidad, los innovadores avances en biometría aprovechan diferentes datos de autentificación, como puede ser nuestra inimitable huella de voz, para dar acceso a cuentas bancarias, retail, etc. Esto no solo mejora la seguridad de nuestros datos personales, sino que también enriquece la experiencia del usuario ya que no tenemos que introducir nuestro nombre, direcciones y otros datos cada vez que queramos entrar en nuestras cuentas".

Cómo cambiar la contraseña

Aunque Twitter está requiriendo que todos los usuarios cambien su contraseña antes de acceder de nuevo a la red social, en el caso de volver a querer cambiar la clave de su cuenta siguiendo los consejos dados por los expertos en ciberseguridad tan sólo habrá que seguir las siguientes indicaciones:

· Ir al menú de Configuración ubicado en el perfil del usuario.

· Pulsar sobre Cuenta.

· Ir a Contraseña. Ahí habrá que poner la clave actual e introducir el código que se desee usar a partir de ahora.

Asimismo, si quiere tener mayor seguridad sobre su cuenta, puede verificar el inicio de sesión, con lo que cada vez que abra su cuenta en algún dispositivo, Twitter pedirá información adiciona para confirmar la identidad a fin de que sea vulnerada.

