Twitter lanza 'Elementos Guardados' para guardar tuits que leer más tarde

La red social Twitter ha introducido en su plataforma una nueva función conocida como Elementos Guardados o Bookmarks, que permite al usuario guardar tuits para ser vistos más adelante y que se activa desde un nuevo icono de Compartir.

La nueva función llegó ayer a su aplicación móvil, por la que se introduce un nuevo icono de Compartir' bajo los tuits que, al ser pulsado, ofrece la posibilidad de marcarlos para su lectura posterior mediante la opción Agregar Tweet a Elementos guardados, como ha revelado la red social a través de un comunicado.

Las publicaciones seleccionadas con esta herramienta pueden ser accesibles desde la pestaña Elementos Guardados, situada en el menú de perfil. Los tuits guardados en esta sección incluyen tanto vídeos en directo como hilos, que pueden compartirse posteriormente por mensaje directo o de otras formas desde la red social.

El nuevo botón Compartir también ofrece al usuario la posibilidad de enviar el tuit por mensaje directo o desde la plataforma, a través de distintas vías. De esta forma, Twitter ha unido en un único menú las opciones de guardar y compartir en privado o públicamente, ha destacado la compañía.

Estas nuevas funciones ya se encuentran disponibles en todo el mundo para las versiones de Twitter para Android, iOS, Twitter Lite o en la web móvil de la red social.

Found something historic?

Don't want to forget a joke?

Article that you want to read later?



Save the Tweet with Bookmarks, and come back to it whenever you want. Only you can see your Bookmarks. pic.twitter.com/fM2QLcOYNF