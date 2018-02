Twitter se mueve contra los bots: prohíbe la difusión automatizada y simultánea de contenidos

Twitter suprimirá de su plataforma aquellas actividades consistentes en la publicación simultánea de contenido idéntico o muy similar por parte de múltiples cuentas, así como en la realización, a la vez, de acciones como Retuitear o marcar como Me gusta a una misma publicación. De igual forma, la red social no admitirá el uso automatizado de varios perfiles para publicar el mismo contenido.

Twitter ha hecho públicos los cambios aplicados en su API orientados a llevar acciones coordinadas en la red social utilizando múltiples cuentas. En un comunicado, la compañía ha afirmado que prohíbe "cualquier intento" de usar la automatización para difundir spam, con el objetivo de hacer frente a la "actividad maliciosa" en los debates que tienen lugar en la plataforma, poniendo como ejemplo las elecciones "en Estados Unidos y en todo el mundo".

De esta forma, Twitter ha anunciado que no es posible publicar de forma simultánea contenido "idéntico o sustancialmente similar" desde múltiples perfiles. Esta medida se aplicará indistintamente a tuits que han sido enviados al mismo tiempo o que han sido programados para una difusión futura. Como alternativa, la red social ha recomendado retuitear el contenido de un único perfil con los demás, siempre que el número de cuentas que lo hagan sea "pequeño".

Twitter tampoco permitirá que múltiples cuentas realicen de forma simultánea acciones como marcar como Me gusta, retuitear o seguir a un determinado perfil. La plataforma de microblogging ha aclarado que el uso de "cualquier forma de automatización" para publicar contenidos idénticos o similares, o para acciones como el Me gusta o el retuit, "no está permitida". Por ejemplo, las aplicaciones que coordinan la actividad de varias cuentas y que son utilizadas para difundir determinados 'hashtags' "están prohibidas".

