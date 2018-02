330 43

Facebook incluye en 'Ayuda a la Comunidad' a las organizaciones y empresas para que puedan ayudar en emergencias

15/02/2018 - 17:23

Facebook ha anunciado que las organizaciones y empresas podrán publicar en 'Ayuda de la Comunidad' para proporcionar información y servicios a las personas que lo necesiten durante una crisis.

'Ayuda a la Comunidad' es una herramienta que Facebook introdujo en la red social hace un año para facilitar que las personas soliciten ayuda a otros particulares durante una situación de emergencia, por ejemplo, para que puedan pedir cobijo, comida y donaciones de ropa.

La red social ha extendido esta herramienta a las organizaciones y empresas, dado que "también desempeñan un papel fundamental a la hora de responder a las crisis y a ayudar a reconstruir las comunidades", como explica Facebook en un comunicado.

En este sentido, Facebook ha anunciado que las organizaciones y las empresas pueden publicar en 'Ayuda a la Comunidad', lo que significa que ya pueden proporcionar información y servicios para que la gente obtenga la ayuda que necesita en una situación de crisis.

Por el momento, Facebook ha comenzando a implementar esta función en Páginas para organizaciones y empresas como Direct Relief, Lyft, Feeding America, International Medical Corps, The California Department of Forestry and Fire y Save the Children.

