Lluvia de críticas al youtuber Logan Paul tras grabarse en vídeo junto al cadáver de un suicidio

Logan Paul es uno de los youtubers más populares del mundo. Con una base de más de 15 millones de suscriptores se ha convertido en uno de los creadores de contenido más seguidos de la plataforma, así como ha alcanzado una fama que va más allá de la propia YouTube.

El éxito de sus vídeos no responde a contar historias o retransmitir sus partidas de videojuegos, sino a retos, composiciones musicales, bromas, encuentros con otros youtubers u ostentación de patrimonio conseguido gracias a los ingresos por su relevancia en YouTube. Sin embargo, su último vídeo ha despertado un gran número de críticas ante lo que ha tenido que retirarlo y pedir disculpas.

Paul se encuentra de viaje en Japón y está haciendo una serie de vlogs de carácter diario. Entre su ruta para conocer el país, se propuso ir al bosque de Aokigahara, conocido como 'el bosque de los suicidios' ya que entre su vegetación se encuentra uno de los lugares con mayor índice de suicidios del mundo.

En esa localización se insipiró la película de terror The Forest y Paul buscaba con sus amigos pasar una noche en el bosque y jugar a asustar a sus compañeros. Sin embargo, al pasar las horas, los youtubers encontraron un cadaver real colgando de un árbol, ante lo que decidió filmarlo, editarlo para borrarle la cara y subirlo.

El fallecido no sólo no pasaba desapercibido en el vídeo -ya retirado- de Paul, sino que se convirtió en el principal reclamo del contenido que llegó a los pocos minutos a convertirse en uno de los vídeos tendencias de YouTube, lo que ha despertado las críticas tanto con él como con la plataforma.

Tras el aluvión de comentarios negativos Paul ha pedido perdón argumentando que "no lo hago por las visitas" sino que lo hizo para "crear conciencia sobre el suicidio y la prevención del mismo". Aún así, muchos no han aceptado las disculpas del creador porque tras mostrar al cadáver en el vídeo la reacción de Paul y sus amigos no ha sido todo lo respetuosa que habría de considerarse.

Entre los que han criticado a Paul se encuentran el actor Aaron Paul (Breaking Bad) quien asegura que el youtuber le da "asco" y no puede entender cómo tanta gente le admira, así como la actriz Sophie Turner (Juego de tronos) que tilda a Logan Paul como "idiota" y le critica porque con el vídeo "no estás creando conciencia. Te burlas. No puedo creer lo auto-elogiosa que es tu 'disculpa'"

