EEUU acaba con la neutralidad de la red: los gigantes de internet tendrán que pagar a las telecos por la conexión

Las empresas de telecomunicacioness podrán ralentizar el tráfico a su antojo

Las telecos españolas aplauden la decisión: revalorizará infraestructuras

Los grandes jugadores de Internet tendrán que pagar a las compañías de telecomunicaciones por asegurarse la calidad de sus conexiones. Eso ocurrirá en los Estados Unidos, pero el impacto tendrá un alcance global dada la universalidad de los servicios online. Por mucho que la Comisión Europea y los distintos gobiernos nacionales defiendan lo contrario, el principio de igualdad de la Red caerá como fichas de dominó tras el movimiento que ayer se ejecutó en los EEUU.

Con tres votos a favor y dos en contra, el regulador sectorial de las telecomunicaciones estadounidense, la Federal Communications Commission (FCC), derogó la neutralidad de la red en aquel país. La mayoría republicana hizo valer la doctrina del presidente Donald Trump y acabó con la igualdad de trato online en aquel país. Vista la exigua diferencia en el escrutinio, resultó decisivo el voto de calidad del presidente de la FCC, Ajit Pai, exempleado de Verizon y designado el pasado enero por el propio inquilino de la Casa Blanca.

Las dos mayores compañías de telecomunicaciones de EEUU vienen celebrando en bolsa las nuevas reglas del mercado de Internet desde el pasado noviembre, con repuntes del 19% en Verizon y del 15,4% de AT&T. Sin embargo, ambas compañías cedían el 0,7% y el 0,3% al cierre de esta edición. Los inversores daban por hecho desde el mes pasado que la FCC daría el control del negocio online a los dueños de las redes para que éstas pudieran establecer acuerdos comerciales con gigantes como Google, Apple, Amazon, Facebook, Youtube, Spotify, Netflix o Whatsapp.

A grandes rasgos, la decisión de la FCC significa que solo los proveedores de contenidos y servicios de Internet que alcancen acuerdos comerciales con las telecos disfrutarán de conexiones de calidad. Por el contrario, los jugadores de Internet que pretendan operar como hasta ahora, posiblemente se encontrarán con retardos, bloqueos y penalizaciones en el uso de las infraestructuras.

Más de un 1,5 millones de internautas se han movilizado en los últimos días en los EEUU en defensa de una red abierta e igualitaria para todos, pero también para no tener que pagar sobrecostes por determinados servicios online. Entre ellos destacan los videoclubs online (Netflix, HBO, Amazon, Youtube), que consumen la mayor parte de los recursos de red y que en adelante deberán pasar por la caja de los dueños de las redes para asegurarse la calidad de sus emisiones en streaming.

Aplauso en España

Los tres mayores telecos españolas aplaudieron ayer con cautela el fin de la neutralidad en la red en EEUU antes de conocer el resultado de la votación de la FCC. Telefónica, Orange y Vodafone, cada uno con sus matices, se mostraron parcialmente a favor de este tipo de medidas, que privilegian a determinados contenidos y servicios online sobre otros.

Ese tipo de política de uso de la red también garantizará el servicio de la Red en actividades críticas, como salud, el coche conectado o la seguridad. En pocas palabras, el nuevos estatus de Internet en EEUU favorecerá a los proveedores de contenidos online que paguen a las telecos por mejores condiciones, ya que así podrán garantizarse una conectividad de calidad, al contrario de los que no prefieran no encarecer sus servicios. La excepción a la regla es MásMóvil, cuyo consejero delegado se mostró partidario de favorecer a los usuarios: "Lo que sea malo para los usuarios es malo para nosotros", resumió Meinrad Spenger a elEconomista.

Laurent Paillasot, consejero delegado de Orange España, considera favorable este tipo de medidas de monetización de los contenidos con vistas a la comercialización del 5G, según reconoció esta semana en un encuentro informal con la prensa. Las altas inversiones realizadas aconsejan a las telecos a optimizar el tráfico con las aportaciones de los servicios que más ancho de banda y datos consumen.

Fuentes próximas a Vodafone España se manifiestan "cómodos con la actual regulación europea sobre el principio de no discriminación en Internet", pero sin pronunciarse sobre las actuaciones de la FCC. "Apoyamos la regulación ex ante, a priori, que se aplica en Europa", indican. No obstante, el mismo operador aplica un tipo de diferenciación positiva de contenidos, al permitir que determinado tráfico se excluyan de los datos de los clientes, sin consumir recursos de la tarifa de los usuarios.

Eso sucede con los servicios de las principales referencias en las redes sociales, mapas, vídeo y música. A cambio de una tarifa plana mensual, los usuarios puede despreocuparse del consumo en servicios como Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Snapchat, Tinder, Flickr, Tumblr, Grindr, AdoptaUnTio, Badoo, Meetic, Periscope, eDarling, Spotify, Sound-cloud, Apple Music, Deezer, Napster, Tidal, Google Maps, Google Earth, Here, Tomtom, iCoyote, Waze, Youtube, HBO, Netflix Vimeo, Dai- lymotion, Youtube Kids, Vevo, Rakuten tv, Twitch, Fox News, Vodafone TV Online y Video HD Pass.

Por su parte, fuentes cercanas a Telefónica apoyan la posibilidad de poder diferenciar el tráfico de Red para asegurar determinados usos críticos, así como la posibilidad de establecer acuerdos comerciales con los jugadores online.

Malestar de los usuarios

Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, mantiene que la decisión de la FCC estadounidense "abre el melón" de un debate que se extenderá en todo el mundo. "Internet es algo global, no va por países, por lo tanto, si se rompe Internet en EEUU afectará a todo el mundo, independientemente de que la Comisión Europea haya apostado por la neutralidad de la Red. Aquí ya se ha fracturado con Vodafone Pass, que es un primer paso de acabar con la neutralidad de la Red", indica.

