330 43

Lo más buscado en Google durante 2017: de Cataluña al iPhone 8 pasando por Eurovisión y HBO

Aunque no hace falta más que mirar los principales titulares de la prensa durante los últimos meses, ahora Google ha confirmado que la situación de Cataluña ha sido uno de los temas principales que se han convertido en tendencia durante este año 2017. La compañía ha publicado cuáles han sido las principales búsquedas en España durante el presente año y entre los términos más buscados por los usuarios están "Cataluña", "artículo 155", "Puigdemont", "DUI" o "CUP".

Más allá de la situación política, los internautas españoles se interesaron por otros acontecimientos que marcaron a la sociedad como el atentado en La Rambla de Barcelona así como las pérdidas de Bimba Bosé, Ángel Nieto o Carme Chacón.

El ránking de temas general más buscados lo cierran la tecnología, la visualización de contenido y la música. En concreto, Eurovisión y Despacito fueron se han colado entre los términos más buscados del año, así como la plataforma de vídeo en streaming HBO y el teléfono de Apple iPhone 8.

Fuera de España los temas más buscados han sido el huracán Irma, los nuevos iPhone 8 y iPhone X, el periodista televisivo acusado de abuso sexual Matt Lauer y la actriz y próxima princesa de Inglaterra, Meghan Markle.

A continuación puede consultar el listado completo de las principales búsquedas realizadas por los usuarios en Google:

Listado en España

· General

Cataluña

Atentado Barcelona

Bimba Bose

Puidgemont

Ángel Nieto

Eurovisión

HBO

Carme Chacon

iPhone 8

Despacito

· Qué es

Qué es el artículo 155?

Qué es TGSS?

Qué es la DUI?

Qué es el lupus?

Qué es la CUP?

Qué es la cláusula suelo?

Qué es EFTA?

Qué es Asperger?

Qué es un spinner?

Qué es una isquemia cerebral?

Cómo

Cómo eres según tu nombre?

Cómo hacer slime?

Cómo hacer torrijas?

Cómo llegar Google Maps?

Cómo saber si tengo cláusula suelo?

Cómo reclamar gastos hipoteca?

Cómo eres según tu signo?

Cómo bloquear un número de teléfono?

Cómo donar médula?

Cómo hacer la declaración de la renta?

Personalidades

Bimba Bosé

Puigdemont

Ángel Nieto

Carme Chacón

Andrea Janeiro

Nicky Hayden

Coutinho

Chiquito de la Calzada

Neymar

Miguel Blesa

Deportes

Liga Santander

Eurobasket

Neymar

Champions League

Roland Garros

Tour de France

Wimbledon

Dembélé

Fútbol Club Barcelona

Vuelta España

Cine, televisión y series

Eurovisión

HBO

Oscars

Supervivientes

La Sexta Directo

13 Reasons Why

La Casa de Papel

La Voz Kids

GH Revolution

TV3 Directo

Youtube Video

Lista global

General

Hurricane Irma

iPhone 8

iPhone X

Matt Lauer

Meghan Markle

13 Reasons Why

Tom Petty

Fidget Spinner

Chester Bennington

India National Cricket Team

Personalidades

Matt Lauer

Meghan Markle

Nadia Toffa

Harvey Weinstein

Kevin Spacey

Gal Gadot

Melania Trump

Floyd Mayweather

Michael Flynn

Philippe Coutinho

Noticias

Hurricane Irma

Bitcoin

Las Vegas Shooting

North Korea

Solar Eclipse

Hurricane Harvey

Manchester

Hurricane Jose

Hurricane Maria

April the Giraffe

Deportes

Wimbledon

Super Bowl

Mayweather vs McGregor Fight

Tour de France

World Series

Australian Open

US Open

FIFA Confederations Cup

NBA Playoffs

UEFA Champions League

Películas

IT

Wonder Woman

Beauty and the Beast

Logan

Justice League

The Fate of the Furious

Baahubali 2: The Conclusion

Dunkirk

La La Land

Thor: Ragnorok

