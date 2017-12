Pordede está de vuelta: lanza una versión de prueba cinco meses después del ciberataque que provocó su caída

A mí me da igual, Plusdede ya me ha conquistado. La página va igual de bien que solía ir Series.ly, aunque sí que es verdad que el modo en como están las series es un poco rollo, y tiene anuncios, pero no es tan malo como era Pordede.



Además, a Pordede se le caía la página cada dos por tres, y Plusdede va genial, aún no he tenido problemas de conexión.



Que timen a otros.