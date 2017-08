330 43

Google introduce previsualizaciones automáticas para los vídeos de las búsquedas desde el móvil

21/08/2017 - 10:50

La aplicación de Google incorporará a lo largo de esta semana una novedad en su versión para dispositivos móviles: los vídeos que aparecen como resultados en las búsquedas dispondrán de previsualizaciones que se mostrarán de manera automática.

MADRID, 21 (Portaltic/EP)

La novedad, que comenzó a ser introducida por la compañía del buscador el pasado viernes, se extenderá a todo el mundo a largo de esta semana entre los usuarios tanto de la versión de la 'app' de Google para Android como a la aplicación de Chrome para el sistema operativo de Google, como ha sido anunciado a través de un comunicado oficial de los de Mountain View.

Las previsualizaciones se muestran no solamente en las búsquedas específicas de vídeos a través de la plataforma, sino a través de la galería de vídeos que se despliega en la parte superior de la pantalla cuando el usuario lleva a cabo búsquedas concretas, como sobre el 'draft' de la NBA, por ejemplo. Tienen como principal objetivo que el usuario encuentre lo que busca de una manera más rápida.

Para no consumir una elevada cantidad de datos móviles de los usuarios, Google ha informado que las previsualizaciones estarán habilitadas por defecto para funcionar solamente cuando el móvil está conectado a una red WiFi, no así con conexión de datos. No obstante, es posible desactivar la función desde el menú de opciones de Google o Chrome.

No se trata de la primera ocasión en que Google ha añadido a su aplicación la posibilidad de reproducir vídeos de forma automática. El pasado mes, la compañía de Mountain View introdujo 'Featured Snippets', una función que reproducía vídeos de forma automática para las búsquedas de algunos tutoriales.

PUBLICIDAD