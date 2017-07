Gangnam Stlye pierde la corona: ya no es el vídeo más visto de YouTube

Gangnam Stlye la canción del surcoreano PSY que arrasó en todo el mundo en 2012 también ostentaba ser el vídeo más reproducido en YouTube, hasta ahora. Desde hace unas horas el vídeo ha sido superado en visualizaciones por el videoclip de See you again, la canción de Wiz Khalifa y Charlie Puth.

El tema compuesto para la banda sonora de Fast & Furious 7 ha superado los 2.895 millones de visualizaciones en la plataforma de vídeo de Google, mientras que la canción de PSY se ha quedado en las 2.894 millones de visionados.

La canción de Khalifa, que suena en los créditos finales de la película, se ha convertido en un himno en recuerdo a Paul Walker, fallecido en un accidente de tráfico, por su letra de alto contenido sentimental, lo que ha hecho que se comparta y se viralizase en redes sociales como homenaje a Walker.

Además de haberse convertido en el vídeo más visto de YouTube, el tema ha sido de los más vendidos del año así como ha liderado candidaturas de premios como los Grammy o los Oscar.

Gangnam Style por su parte logró una rápida viralización llegando incluso a romper el contador de YouTube ya que las visualizaciones creían mucho más rápido de lo que la plataforma podía asimilar.

