"Blockchain es incorruptible, permitirá automatizar y estandarizar cualquier proceso en una empresa"

Los cambios que vendrán de la mano de Blockchain en la banca del futuro y en el nuevo modelo energético son dos de los más visibles. Pero una de esas industrias de las que no se habla tanto en relación a la Blockchain en los medios especializados, pero que también es susceptible de una profunda transformación es el de las telecomunicaciones. El cambio que se avecina para la industria entre las posibilidades de la Blockchain va mucho más allá de lo que a primera vista podríamos pensar.

Christoph Steck, Director de Public Policy & Internet y Eusebio Felguera Garrido, Gerente en Telefónica y co-autores del @LibroBlockchain, dan su visión sobre el futuro de la industria de las telecomunicaciones y de cómo la tecnología Blockchain también constituye una gran oportunidad de cambio para está importante industria.

¿Por qué una operadora de telecomunicaciones se debería interesar por la Blockchain?

Christoph: Los operadores de telecomunicaciones han sido de las primeras compañías que han visto la disrupción de sus mercados por nuevos servicios digitales como WhastApp o nuevo hardware como los smartphones. Hemos aprendido que es mejor ser disruptivo con nuestros propios servicios que esperar a que otro lo haga. Pero ojo, esta afirmación es hoy aplicable a prácticamente cualquier otra compañía de cualquier otro sector, sea banca, seguros, logística o energía.

Blockchain es la tecnología que va a generar la mayor ola de innovación y disrupción, en la manera de hacer negocios, y proveer servicios que se han conocido después del nacimiento del Internet comercial hace 25 años. De hecho, creo que no hay prácticamente ninguna compañía de gran tamaño de casi cualquier sector que no esté realizando o investigando cómo aprovechar las capacidades que Blockchain ofrece.

¿Y cuáles son esas capacidades?

Christoph: La automatización y la programación. Pero no solo para hacer más rápidamente las mismas cosas de la misma manera, sino que además, permite automatizar acciones y programar respuestas en función de eventos que están fuera de nuestro control o supervisión, que no sabemos ni cuándo ocurrirán, ni quién - compañía o individuo - lo generará, pero que de darse, iniciarán una reacción concreta que habremos programado previamente, no necesitando así ningún sistema adicional de supervisión.

Blockchain permitirá automatizar y estandarizar cualquier proceso en una compañía de forma que podamos hacer depender procesos o acciones de nuestra compañía en eventos tanto externos como internos sin que necesitemos controlarlos, con una confianza al mismo nivel que si así lo hiciéramos. Es más, el interfaz que utilicemos para una interacción es 100% reutilizable para otros procesos, por lo que estaremos ante una nueva ola de estandarización en la comunicación entre empresas y entre éstas y sus clientes.

Blockchain nos aportará esa certeza necesaria para poder actuar sin dudar. Si algo aparece en la Blockchain es cierto, sin dudas. Blockchain es incorruptible.

Incorruptible, dicho así da un poco de miedo.

Eusebio: Al contrario, Blockchain da certeza y confianza en el sistema. ¡Esa es la base de los negocios!. Y todo gracias a la criptografia y al método de consenso que definió Satoshi Nakamoto en 2008 para el bitcoin. Apasionante.

¿Qué aplicaciones os podéis imaginar que se puedan crear para operadoras con Blockchain?

Eusebio: Bueno, antes de intentar encontrar (o en paralelo) la killer application basada en Blockchain para las compañías de Telecomunicaciones yo empezaría mejor con lo más obvio, y es en qué nos puede mejorar lo que ya tenemos implementado en nuestra operativa normal.

Por ejemplo, los operadores tenemos muchos puntos de venta de nuestros móviles hacia los que enviamos no solo terminales, sino también las tarjetas SIM, pero nosotros no las fabricamos, así que existe un proceso previo de petición, fabricación, provisión, distribución, venta y activación. Ahí Blockchain puede agilizar y optimizar los tiempos y los procesos, que aunque ocultos para el usuario, consumen muchos recursos de un operador.

Interesante. ¿Entonces, cuándo se espera que esto sea una realidad?

Eusebio: Blockchain ya es una realidad. Tenemos las criptomonedas, bitcoin es la más conocida, pero además ya hay aplicaciones de autenticación y traceo de diamantes reconocidas y utilizadas en el mundo entero. Lo que ocurre es que blockchain es la tecnología subyacente y por eso no es conocida para el usuario medio.

Hoy día prácticamente todas las actividades económicas se encuentran en un proceso de digitalización que conforme vayan completándose, la adopción de la tecnología Blockchain será el paso natural a seguir.

Hay un sinfín de start ups utilizando esta tecnología en negocios tan diferentes como en la propiedad intelectual o en sectores como la lucha contra la falsificación de prendas de vestir. Telefónica, a través de Wayra, ha ayudado al crecimiento de start ups que ya ofrecen sus servicios desde Latinoamérica, a todo el mundo.

Si además nos fijamos en el tiempo de adopción de las nuevas tecnologías hoy día, tanto por los ciudadanos como por las compañías, es muy probable que ya empecemos a observar un despegue serio del interés por Blockchain este mismo año.

¿Qué están haciendo otras operadoras en el resto del mundo?

Eusebio: Es difícil saber porque salvo la banca, casi ningún sector ha hecho público su actividad en el uso de esta tecnología, pero a no tardar comenzaremos a ver las primeras propuestas innovadoras detrás de las cuales estará la tecnología Blockchain. Solo habrá que estar atentos!

¿Qué tiene que hacer una operadora de telecomunicaciones para seguir siendo competitiva en un entorno Blockchain?

Christoph: Bueno, lo que en realidad ocurre es que será una carrera de supervivencia, o adoptas esta tecnología para automatizar y simplificar tus procesos y aprovechar las oportunidades que brinda o estarás en una situación competitiva desfavorable. O innovas en los nuevos modelos de negocio que permite esta tecnología u otros lo harán, y esa es una mala situación competitiva.

Actualmente la esperanza de vida de una compañía ya ha caído respecto a la que había hace 10 años debido a la bajada de barreras de entrada que la tecnología en general ha propiciado, por lo que renovarse o morir es hoy un credo para todos.

Uno de los ejemplos históricos más nombrado en las escuelas es el caso Kodak y como acabó en bancarrota por la disrupción de las cámaras digitales, y eso que fueron ellos los que iniciaron la aplicación de la tecnología digital a la fotografía.

Pero es que hoy en día no existe ningún negocio que no esté amenazado por una nueva manera de ofrecer los servicios: Blablacar y Uber han puesto en un brete las empresas de servicios de transporte. Car2go y emov pueden acabar poniendo patas arriba el modelo de utilización y posesión de un vehículo, AirBnB, Tripadvisor, etc y así casi cada día tenemos nuevas start ups apareciendo y proponiendo nuevos modelos de negocio.

Definitivamente, Blockchain formará parte de las compañías de Telecomunicaciones más pronto que tarde.

Christoph Steck, Director de Public Policy & Internet en Telefónica y Eusebio Felguera Garrido, Gerente de la misma dirección, son ambos co-autores con Alex Preukschat, del libro "Blockchain: La revolución industrial de Internet" que publicará Ediciones Deusto (Grupo Planeta) en mayo de 2017, cuyas novedades podéis seguir en @libroblockchain y LibroBlockchain.com.

PUBLICIDAD