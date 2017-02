Google mejora su algoritmo para la búsqueda recetas: se podrá elegir por sabores e ingredientes

Dime qué te gusta y te diré qué comes. Google quiere que no pierdas tiempo buscando entre recetas con ingredientes que no te gustan. Ahora, los de Mountain View han mejorado su algoritmo para que puedas buscar una receta eligiendo los ingredientes que te gustan y descartando los que no quieres que aparezcan en tu plato.

No volverás a encontrarte tortilla con cebolla si no te gusta la cebolla. Con el nuevo algoritmo de Google puedes encontrar la receta exacta a través de ingredientes, método de cocinado o sabores. De la misma forma, podrás ajustarte a los productos que tienes disponibles en la nevera.

"Ahora, cuando estés buscando en la aplicación de Google una receta particular, verás un carrusel de sugerencias en el que pinchar para asegurarse de que elige la receta que mejor se adapte a tu paladar y habilidades de cocina", explica el director de producto de Google Search, Duncan Osborn.

La propia aplicación, además, te mostrará sugerencias de filtros que aparecerán como etiquetas. Por ejemplo, "vegano", "sano" o "salsa de soja", entre otros. Una vez seleccionado el sabor, la categoría, podrán reducirse las opciones y encontrar la receta perfecta, con instrucciones paso a paso y sencillas.

PUBLICIDAD