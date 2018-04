Expectación por el OnePlus 6: se agotan en horas las entradas del evento de presentación del 16 de mayo

OnePlus anunció ayer que su nuevo terminal estrella, el OnePlus 6, se presentará en un evento en Londres el próximo 16 de mayo. Un acto para el que pusieron a la venta 1.00 entradas con la idea de que los fans de la compañía pudieran acudir a la cita y ser los primeros en probar el esperado teléfono. OnePlus: "Estamos buscando aumentar nuestra presencia en España"

Ahora, la compañía ha explicado que los tickets para el evento The speed you need (la velocidad que necesitas) se han agotado en menos de 10 horas lo que supone un tiempo récord para las cifras de la compañía, que ya realizó este tipo de estrategia con el lanzamiento del OnePlus 5T en Nueva York.

"OnePlus siempre ha trabajado codo a codo con su comunidad y su respuesta a The Speed ??You Need ha sido increíble: me gustaría agradecer a nuestra comunidad por su increíble pasión. Estamos ansiosos por ver las reacciones de la gente ante OnePlus 6", ha explicado Carl Pei, cofundador de la empresa.

La cita de Londres se convertirá "en el evento comunitario más grande hasta la fecha", ha explicado la empresa. Y es que las entradas para el mismo se han comprado en lugares tan dispares como EEUU, Canadá, Hong Kong, aunque mayoritariamente pertenecen a territorios europeos.

Su teléfono más esperado

Carl Pei ha explicado a elEconomista.es que es "el dispositivo más completo hasta la fecha" pues "busca dar una experiencia rápida y fluida, una combinación de estilo y potencia. Ya estés tomando fotos, jugando, viendo una película o cambiando entre todas las opciones, el OnePlus 6 sigue tu ritmo de vida".

Aunque han habido filtraciones y rumores, ya se conoce oficialmente que el OnePlus 6 contará con un nuevo diseño que ampliará la pantalla, para estrechar aún más los bordes, al mismo tiempo que apostará por un cambio de materiales dejando de lado la trasera metálica para montar un cristal trasero, según explicó el propio CEO de la compañía, Pete Lau. Aunque toda la potencia del terminal estará en su interior.

Asimismo, Lau explicó hace semanas que el OnePlus 6 montará un procesador Snapdragon 845 (el mismo que el Galaxy S9+) 8 GB de RAM y ampliará su memoria interna hasta los 256 GB de almacenamiento, unas características que vendrán potenciadas por su propio sistema operativo Oxygen OS. Para conocer el resto de especificaciones y características habrá que esperar un par de semanas al evento de Londres.

