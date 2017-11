Amazon pone a la venta el Fire TV Stick en España, su alternativa al Chromecast de Google

Después de que su servicio de televisión bajo demanda, Prime Video, lleve unos meses funcionando en España, la compañía de comercio electrónico ha puesto ahora a la venta en el país su Fire TV para poder acceder a este contenido fácilmente a través de cualquier televisión.

El Fire TV Stick Basic Edition se conecta a través del HDMI de la televisión y ofrece un acceso sencillo y cómodo al contenido de Prime Video, Netflix, YouTube, Plex, Spotify y otras miles de aplicaciones y juegos.

A diferencia del Chromecast, que se controla a través del smartphone, el Fire TV de Amazon cuenta con su propio mando a distancia que permite manejar el contenido en streaming directamente en el televisor. Eso sí, esta opción básica del Fire TV no cuenta con posibilidad de reproducción de vídeo en 4K, algo que sí tiene la última versión del Chromecast.

Para usar el dispositivo no será necesario disponer de cuenta Prime en Amazon, aunque sí será conveniente para exprimir todo el contenido de Prime Video como The Grand Tour, American Gods o The man in the High castle.

El Fire TV Stick Basic Edition ya está disponible a un precio de 59,99 euros, aunque se encuentra rebajado a 39,99 euros para todos aquellos usuarios que estén dados de alta en el servicio Prime de Amazon.

PUBLICIDAD