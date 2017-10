Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo anuncian los precios del iPhone X: entre 919 y 1.329 euros

En el mercado libre tendrán un coste de 1.159 euros y 1.329 euros

Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo han publicado los precios y las condiciones a los que pondrán a la venta el nuevo dispositivo de Apple, el iPhone X, que estará disponible en más de 55 países y territorios, incluido España, a partir del próximo 3 de noviembre.

Los principales operadores de telefonía móvil del país han dado los detalles de la venta del dispositivo y algunos han iniciado este viernes la preventa del nuevo modelo de iPhone, que fue presentado el pasado mes de septiembre junto al iPhone 8 y al iPhone 8 Plus.

Movistar

En el mercado libre, el iPhone X tendrá un precio de 1.159 euros para el modelo de 64GB y de 1.329 euros para el de 256 GB, aunque Movistar ofrece a los clientes la posibilidad de adquirirlo pagando en 12, 24 y 30 plazos, mientras que los no clientes podrán dividir el pago en 24 cuotas. Asimismo, la operadora de Telefónica ofrece un seguro móvil por 11,99 euros al mes.

Los clientes también podrán adquirirlo en la modalidad 'Siempre nuevo', que no tiene compromiso de permanencia y le permite al usuario cambiar de terminal cada 12, 18 o 24 meses. Además, la operadora también ha fijado un precio de recompra en caso de que el cliente finalmente desee quedarse con el dispositivo.

Orange

Orange informa que de que comercializará el nuevo iPhone en las dos capacidades disponibles (64 GB y 256 GB) y permitirá a sus clientes acceder a ofertas al pagarlo en 24 meses, en algunos casos con un pago inicial, y vincularlo a alguna de sus tarifas tanto móviles como convergentes.

Por ejemplo, el iPhone X de 64 GB tendrá un precio de 1.020 euros con las tarifas convergentes Love Familia Sin Limites, Love Sin Limites y Love Familia Total y de 1.015 euros con las móviles Go Play, Go Top y Go UP.

Vodafone

Por su parte, para los clientes de Vodafone estará a la venta partir del 3 de noviembre tanto en la tienda online como en tienda Vodafone el nuevo iPhone X por un precio y un modo de pago que varía en función del dispositivo adquirido y la tarifa contratada.

Así, el precio es de 1.057 euros para el iPhone X de 64 GB y de 1.212 euros para el de 256 GB tanto con las convergentes One M y One L como con las móviles Red M y Red L. El dispositivo se abonará en 24 mensualidades, aunque algunas tarifas como las Mini S y Smart S o la convergente One S incluyen un pago inicial.

MásMóvil

Por parte del grupo MásMóvil, Yoigo también ha publicado los precios del nuevo iPhone que se abonarán también en 24 pagos de 30 euros (en algunos casos con un pago inicial) y una cuota final y cuyo precio definitivo dependerá de la tarifa contratada.

Así, con las tarifas Combinadas Verde, Morda y Azul, así como con La Sinfín, La Infinita 5 GB y La del Cero 5GB los clientes podrán tener un iPhone X de 64 GB por 919 euros y el de 256 GB por 948 euros. En el caso de la tarifa del 0 de 1,5 GB y la Combinada Naranja el precio será de 1.068 euros y 1.098 euros, respectivamente.

