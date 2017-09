'Apple Watch' elevará los ingresos de los operadores gracias a la 'Multi SIM'

Las telecos cobran una cuota mensual por habilitar la tarjeta adicional

Sin comerlo ni beberlo, los principales operadores de telecomunicaciones móviles se encontrarán a finales de esta semana con una excelente oportunidad para incrementar sus ingresos. Se trata de los servicios MultiSIM, tecnología que incentivará el Apple Watch Serie 3 de la compañía de la manzana.

Pese a que ya existen dispositivos similares en el mercado español que demandan este tipo de replicado de tarjetas nanoSIM -como ya ocurre con el Huawei Watch 2-, todo apunta a que el lanzamiento del reloj de Apple multiplicará esa demanda.

La semana pasada, Apple anunció junto con el iPhone X y sus hermanos, la nueva versión de su Apple Watch, que por fin dispondrá de plena autonomía respecto al smart-phone. Es decir, el dispositivo que llegará a las tiendas el próximo 22 de septiembre (y del que ya se pueden realizar preservas) no requerirá la vinculación permanente con el iPhone para poder recibir llamadas o mensajes. Los usuarios podrán dejarse el smartphone en casa y, por ejemplo, salir a pasear con su nuevo reloj de Apple y atender las llamadas que pudiera recibir por medio del wereable. Para que eso ocurra, se necesita que el usuario contrate el servicio MultiSIM a su operador de telefonía, con los costes mensuales que eso supone.

Precios por operador

En el caso de Movistar, el operador cobra 6 euros al mes a los clientes que contraten este servicio. Por el contrario, será gratuito para los usuarios que haya contratado el oferta de Fusión Pro, que incluye llamadas ilimitadas, 20 GB para navegar y MultiSIM incluida, entre otras prestaciones, a cambio de 47 euros al mes.

Vodafone solo dispone de servicio MultiSIM para los clientes empresariales, por lo que los particulares se quedarán con las ganas de disfrutar de la gran ventaja del Apple Watch: permitir recibir y realizar llamadas por el teléfono sin necesidad de estar conectado con el móvil convencional. No obstante, todo apunta a que Vodafone pondrá a sus técnicos y comerciales en la materia para incorporar a su catálogo de servicios la opción de MultiSIM para particulares. Si se trata de una demanda del mercado, no será Vodafone quien mire hacia otra parte y no tardará en subirse al tren de la MultiSIM y así incrementar sus ingresos recurrentes, tal y como hacen sus competidores, según apuntan fuentes del sector.

Orange dispone desde hace años del servicio MultiSIM, con el que satisface las demandas de los usuarios para que éstos aprovechen al máximo la tarifa en distintos dispositivos conectados. El pago inicial de activación es de cinco euros, mientras que la cuota mensual es de 4 euros para los clientes de las tarifas Habla, Esencial y Ardilla, así como para los que hayan contratado Love Esencial y Básico. Los clientes del resto de las tarifas (Toda la gama de Love Familia, Sin Límite, Go Up y Go Play) no pagan cuota mensual por disponer de hasta cuatro tarjetas vinculadas a una tarjeta SIM.

El Grupo MásMóvil no dispone por ahora de servicio MultiSIM, opción que estudiará incorporar en las próximas fechas en función de las demandas del mercado. En lugar de la MultiSIM, el cuarto operador ofrece a sus clientes una segunda línea gratuita en determinadas ofertas de valor de Yoigo.

Por su parte, Jeff Williams, director de operaciones de Apple, aseguró la semana pasada que "las personas adictas a la conectividad celular dispondrán de cierta sensación de libertad con el Apple Watch, ya que pueden permanecer conectados con o sin su iPhone". Apple explicó que "el reloj comparte el mismo número que el iPhone, por lo que no hay necesidad de proporcionar un número adicional a la familia, amigos o compañeros de trabajo". Además, la compañía de California prevé ayudar a los operadores participantes para ofrecer planes especiales de introducción del Apple Watch.

