Samsung deja ver el Galaxy Note 8 al presentar el nuevo procesador Exynos 9

Se espera que el próximo mes de agosto Samsung lanzará al mercado el Galaxy Note 8, el smarthpone que pasará a liderar la categoría de la gama alta de la compañía surcoreana.

Aunque hay muchos interrogantes en torno al modelo que sustituirá en el mercado al fiasco del Note 7, Samsung parece haber abierto la puerta a los rumores con la presentación de su nuevo modelo de procesadores Exynos 9 (8895).

A través de un tweet desde la cuenta oficial de Samsung Exynos, la compañía ha dejado ver un teléfono que cuadraría con los rumores que apuntan a cómo podría ser el próximo Galaxy Note 8, y que podría montar en su interior precisamente este chip.

Más pistas sobre el próximo teléfono de Samsung ha dejado las características del nuevo chip de 10 nanómetros. Como la mejora en la gestión de la batería, conexión LTE de hasta 1 Gbps e incluso la gestión de la doble cámara trasera.

De este modo, el Galaxy Note 8 podría ser el primer teléfono de la compañía en incorporar una de las características más buscadas en el mercado después de que el iPhone 7 Plus la incorporase el año pasado.

Sobre el diseño, se espera que el Note 8 podría ser algo más grande que el Galaxy S8+ (6,3 pulgadas) aunque mantendría el nuevo ratio de pantalla (18,5:9) adoptada por la compañía en sus últimos terminales.

Se estima que el terminal cuente además con 6 GB de RAM, su lápiz inteligente S Pen y que su precio puede dispararse hasta por encima de los 1.000 euros para el modelo más asequible.

