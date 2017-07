Steve Wozniak asegura que el iPhone se ha vuelto "un poco más complicado"

El iPhone se ha vuelto "un poco más complicado" con el tiempo y que podría ser "más abierto" para compartir aplicaciones, dijo hoy Steve Wozniak, cofundador de la empresa Apple en el encuentro de tecnología Jalisco Campus Party que concluyó hoy Guadalajara, occidente de México.

"No suelo tomar un producto y pensar en lo que quitaría, sino en lo que me gusta, pero a lo largo del tiempo el iPhone se ha vuelto un poco más complicado en alguna forma", afirmó Wozniak a medios de comunicación.

Wozniak aseguró que aunque no tiene "muchas quejas" del teléfono inteligente sí le gustaría que fuera más "abierto" para que el usuario pueda compartir aplicaciones como Facetime, Apple music o iMessage en otros dispositivos que no sean del sistema iOS.

En una breve conferencia de prensa el creador de la primera computadora de la marca Apple dijo que en cualquier parte del mundo puede surgir el próximo Steve Jobs.

Recordó que la compañía que creó con Jobs nació de un grupo de jóvenes universitarios en un garaje, algo similar a lo que sucedió con Microsoft o con la red social Facebook.

"Tienes que empezar en el garaje cuando no tienes dinero. En cualquier parte del mundo alguien puede tener una idea para crear algo y no puedes parar cuando alguien te dice que no funciona", expresó.

El empresario y filántropo recordó a su amigo y socio como "un hombre de negocios" que quería "el éxito".

Wozniak ofreció la conferencia de clausura del Jalisco Campus Party que convocó a miles de jóvenes y emprendedores que abarrotaron el escenario principal desde temprano para escucharlo.

Durante la conversación afirmó que México y Estados Unidos "deben trabajar siempre juntos" y aseguró que el país latinoamericano es uno de los más "apasionados" en los que ha estado.

A los jóvenes emprendedores les recomendó creer en sí mismos, "seguir su corazón" y hacer cosas diferentes a lo que están haciendo los demás.

Wosniak animó a los jóvenes a siempre seguir aprendiendo y recordó que su gusto por la electrónica inició en su infancia influenciado por su familia, hasta que descubrió el lenguaje binario que lo "sorprendió" y le hizo entender que se podrían hacer grandes proyectos.

Del 5 al 9 de julio, Jalisco Campus Party reunió a unos 25.000 jóvenes con el objetivo de ser un encuentro del talento mexicano con los que serán los principales avances tecnológicos de los próximos años.

