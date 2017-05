OnePlus ultima un nuevo teléfono: el CEO confirma estar preparando "una gran sorpresa"

La compañía china OnePlus lanzó el pasado mes de junio el OnePlus 3 que en noviembre renovó con una versión con mayor potencia, el OnePlus 3T, ahora, todo apunta a que la compañía podría lanzar un nuevo teléfono en el mes de junio.

Durante las últimas semanas se han ido difundiendo diferentes rumores sobre la próxima llegada al mercado de un nuevo terminal de la compañía, sin embargo, ha sido el propio CEO de OnePlus, Pete Lau, quien ha disparado los rumores en las últimas horas.

Según recoge CNET, Lau ha publicado un post en la red social Weibo en el que asegura estar "entregado al trabajo sin descanso para dar una gran sorpresa", acompañado del hasthag #NeverSettle (nunca conforme).

Además de este mensaje, la propia compañía a través de Twitter ha compartido una imagen con un número cuatro al que se le cruzaban dos móviles, simulando ser sables de luz, con motivo del Día de Star Wars. Este mensaje ha vuelto a abrir nuevas interrogantes, ya que ha sido retuiteado por el cofundador de la compañía, Carl Pei.

Hasta ahora, se esperaba que el terminal de OnePlus llegase al mercado bajo el nombre de OnePlus 5, debido a que el número cuatro es considerado de la mala suerte en la cultura china.

May the 4th be with you! 🤔😉 https://t.co/mHyMQaYU3G