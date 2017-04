Xiaomi presenta su primer reloj inteligente: un calco del Apple Watch por 70 euros

Al #3, yo también soy programador (entre otras cosas de aplicaciones móviles) y recientemente he sustituido mi movil (de 2015 y 900 €) por un Xiaomi Mi5S, y bueno, no voy a entrar en detalles, pero me ha costado menos de la mitad y va perfecto, puede con todo.



Si piensas que para que un movil sea "bueno" tienes que gastarte 800 € es que has probado poco la nueva game OnePlus, Xiaomi, Honor, etc.