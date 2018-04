770 420

El accidente del camión con elefantes en Pozo Cañada reabre el debate de los circos con animales

El vehículo se salió de la vía y murió uno de los animales

Pacma estudia acciones legales por posibles irregularidades

El circo 'Gottani' fue investigado por abusos a los animales

Elefante herido en el accidente en Pozo Cañada. Imagen: Efe







El Partido Animalista (Pacma) estudia acciones legales por "posibles irregularidades" en el transporte de los elefantes accidentados este lunes en la A-30, a la altura de Pozo Cañada (Albacete), tras la salida de vía de un camión.

El accidente, según ha informado el partido, causó la muerte de uno de los elefantes, y "evidencia las terribles condiciones que sufren". "Los animales han pasado la noche a la intemperie, en un recinto municipal, a la espera de que se decida su destino", añade.

En este sentido, Pacma ha lanzado una petición de firmas dirigida al Gobierno del Estado para conseguir salvar a los elefantes supervivientes e impedir que vuelvan al circo 'Gottani'. "Si no lo hacen por ética, al menos alguien en nuestro Gobierno debería empezar a preguntarse si es natural que animales acostumbrados a vivir en grandes extensiones, como un elefante o un león, recorran en estrechos cubículos las carreteras españolas", explica la presidenta de Pacma en Albacete, Silvia Barquero.

A ello añade que la vida de un animal de circo "es un infierno". "Viven en condiciones deplorables y ningún otro partido hace nada por ellos. Ya es hora de abrir los ojos ante la crueldad de este sector", agrega.

La presidenta de Pacma asegura que una autovía "no es el lugar en el que cualquiera quiere ver a un elefante", pero los animales "tampoco atravesarían aros de fuego, andarían a dos patas o montarían en bicicleta, salvo por temor a las represalias que les supone no hacerlo".

Abusos en el circo al que eran trasladados

Silvia Barquero señala que no es la primera vez que se tiene constancia de "abusos" contra los animales por parte de este circo, ya que en 2013 Pacma solicitó al Seprona que se investigara "la paliza" que sus empleados propiciaron a una tigresa después de que esta atacara a su domador.

"Los animales explotados en circos sufren la privación de su libertad y pasan la mayor parte de su vida enjaulados o encadenados, carecen de espacio suficiente para desarrollar sus necesidades y comportamientos naturales", asegura Barquero, que añade que también son sometidos a un duro entrenamiento, consistente en "repeticiones incesantes de ejercicios antinaturales que les resultan difíciles e incómodos, con técnicas de adiestramiento de largo cuestionadas".

Bajo su punto de vista, el trato que reciben, el cautiverio, la frustración, la falta de ejercicio y de interacción con otros animales de su especie, "les hacen padecer con frecuencia graves trastornos mentales".

Por todo ello, Pacma seguirá defendiendo la Ley General de Bienestar y Protección para los Animales que ya tiene redactada y ha llevado al Congreso. Este Ley, entre otras muchas cosas, prohíbe en España los circos con animales.

Ley estatal

Por su parte, la Asociación Parlamentaria de Defensa de Animales (APDDA) ha instado al Gobierno a aprobar una Ley de ámbito estatal que prohíba el uso de animales en circos. La APDDA denuncia que sin una Ley nacional para la prohibición de los circos con animales seguirá habiendo "graves accidentes que no solo afectan al bienestar animal, sino también al de la ciudadanía en general", pues critica que los desplazamientos de animales --como el sucedido este lunes en Albacete-- no pueden evitarse si no hay una prohibición a nivel estatal.

Según señala APDDA, un informe de Eurogroup for Animals apunta que en los últimos 22 años se ha tenido constancia de más de 300 accidentes en los que se han visto involucrados más de 600 animales salvajes de circos en toda la Unión Europea, unos datos "preocupantes teniendo en cuenta el limitado número de circos europeos que aún permiten estos tipos de espectáculos". Según recuerda, en 23 países europeos ya han sido prohibidos los circos con animales.

"Este accidente muestra que estos animales no viajaban en unas condiciones óptimas --declara la senadora Vanessa Angustia, miembros de APDDA--. Y pone el foco de nuevo sobre el maltrato que supone para los animales ser explotados en circos. De hecho se demuestra que no deberían actuar en circos, porque los animales no están aquí para divertirnos. Hace falta un marco estatal y la APDDA se compromete a trabajar en ello en red con las distintas asociaciones animalistas".

"Arcaico y lamentable"

También la plataforma InfoCircos ha lamentado la muerte del elefante y ha criticado las condiciones en las que iban estos cinco paquidermos. "La causa de esta tragedia sí es bien conocida; que a día de hoy estos cinco elefantes tuvieran que estar en un camión de circo es algo tan arcaico, tan lamentable, y sobre todo, tan contrario a cualquier medida básica de protección de los animales y de seguridad pública, que resulta sorprendente que haya que seguir insistiendo en ello", critica.

Según la plataforma, la Comisión Europea declaró oficialmente que el Reglamento 1/2005 sobre protección de los animales salvajes durante su transporte no se aplica a los animales de los circos, por lo que no existe una legislación específica para los animales utilizados en los circos, de manera que el transporte en el que viajaban los elefantes no estaba "homologado para trasladar elefantes", como se ha difundido desde el sector circense.

Además, insisten en que estos elefantes "nunca tendrían que haber viajado en ese camión porque nunca tendrían que haberse visto obligados a formar parte de un circo". "Una forma de entretenimiento que ha demostrado ampliamente en las últimas décadas su capacidad para reinventarse en un espectáculo donde los animales no tienen cabida", añade la plataforma.

Cuatro CCAA prohibieron los circos con animales

Según recuerda, en los últimos tres años Cataluña, Baleares, Galicia y Región de Murcia han prohibido los circos con animales y más de 470 municipios han hecho lo propio a nivel municipal.

InfoCircos pone de manifiesto, además, que aunque cualquier persona puede tener un accidente, "las consecuencias de transportar cinco animales del volumen de unos elefantes supone un grave riesgo de seguridad". "Las consecuencias podían haber sido terribles para los ocupantes de otros vehículos, pero lo han sido sólo para los animales", indica.

En este sentido, la plataforma manifiesta su alegría de que el conductor del camión haya salido ileso y que ninguna persona haya resultado herida en el accidente, al tiempo que anima y pide a las autoridades autonómicas y municipales que están trabajando en la eliminación de los circos con animales que "den a este tema la prioridad que merece, por la protección de los animales y por la seguridad de todos".

Trauma para los animales

Por último, la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA), también ha reclamado el fin del uso de animales en circos y ha puesto de manifiesto "el profundo trauma psicológico que estos elefantes pueden estar experimentando en estos momentos al verse heridos y, especialmente, al ser testigos de la dramática muerte de un miembro de la manada". "Estos animales necesitan atención psicológica inmediata", indican en nota de prensa.

A juicio de esta asociación "resulta alarmante que, en pleno siglo XXI, siga existiendo esta forma de esclavitud moderna de elefantes a los que, privados de la libertad de los hábitats naturales a los que tienen derecho, se les sigue utilizando en espectáculos circenses, siendo que diversas disciplinas sobre conducta y psicología animal, como la Etología y la Biología, han demostrado la maravillosa riqueza emocional de los elefantes, que lloran, tienen fuertes lazos familiares, sienten temor, distinguen entre lo bello y lo feo, y sufren profundamente en cautividad".

