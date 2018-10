Cómo preparar a un perro ante la llegada de un bebé

Con la llegada de un bebé siempre hay muchos cambios, los perros también notan que bajan las atenciones y cambian sus rutinas. Para hacer estos cambios de la mejor manera y con la mayor seguridad es fundamental empezar a marcar diferencias desde el embarazo para que el animal pueda ir acostumbrándose.

Aunque el perro no esté catalogado como raza peligrosa, es fundamental no dejarle nunca solo con un niño y si va a llegar un bebé a casa hay que prepararlo. Marcarle nuevos límites como no entrar en el cuarto del bebé o subirse al sofá puede ser un inicio.

Hay que preparar al perro y enseñarle que va a dejar de ser el centro de atención y el bebé debe ser respetado y cuidado como miembro de la familia que es.

Los cambios en las rutinas de nuestro animal lo mejor es hacerlo durante el embarazo, son unos meses en los que estos animales ya pueden percibir la existencia del niño, en ocasiones se vuelven sobreprotectores con la gestante, caso en el que debe corregirse su comportamiento para evitar que asuma un rol que no le corresponde.

Enseñarle cuando puede entrar en la habitación del bebé o a que no le está permitido coger las cosas del niño es de vital importancia. Con la llegada del niño es fundamental presentarle al nuevo miembro de la familia que pueda olerle y reconocerle como un nuevo miembro de la familia.

No obstante y aunque tu perro sea el más fiel y bueno del mundo, no deja de ser un animal y nunca puedes estar 100% seguro de como reaccionará ante los niños por lo que nunca debes dejar al animal solo con los niños.