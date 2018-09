Un folleto de Turismo sitúa el País Vasco en Cuenca

El Gobierno vasco ha editado un folleto promocional que pretende distribuir en sus oficinas de turismo, nada extraordinario si no fuera porque se autositúa geográficamente bastante más al sur y escorado hacía la derecha, en concreto en la provincia de Castellano manchega de Cuenca. Un error que no pasa inadvertido para nadie con nociones básicas de geografía española pero el Gobierno Vasco no detectó hasta haber empezado a distribuirlos.

Este error se da en la versión en inglés de un folleto en el que se informa de algunos itinerarios de interés por el País Vasco y se utiliza en ferias y eventos de promoción turística. De los 23.000 folletos que se editaron ya se habían distribuidos cerca de 5.000 en las oficinas de turismo. Claro que, ante el error garrafal que se presenta en la contraportada, el Departamento de Turismo del Gobierno vasco los está retirando. Editará unos nuevos, rectificados, con el consiguiente nuevo gasto.

Aseguran que las versiones en español y en otros idiomas son correctas.

Las redes sociales no han dejado pasar la oportunidad de hacer mofa de tan curiosa 'errata'. Chistes, memes, bromas entre las que no podían falta alusiones al chascarrillo y recurrente 'mirando a Cuenca'.

Otros directamente ven una oportunidad de 'unidad' y proponen una cohesión territorial que pasaría a llamarse 'Euskuenka'o puede que 'Castilla la Vasca'. "Los vascos ponemos Euskadi donde nos da la gana" o "¿no será que Cuenca también es Euskadi?"

Estos son solo algunos de los comentarios que han surgido al hilo de este error, que también ha llegado a la arena política. "Tampoco hay que extrañarse. Un Gobierno que no sabe hacia dónde va difícilmente va a saber dónde está", ha afirmado EH Bildu en tono sarcástico en la red social.

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, presidido por Alfredo Retortillo, ha hecho publico un comunicado para rechazar su responsabilidad en el error, del que culpabiliza al servicio de publicaciones que centraliza las ediciones del Gobierno de Vitoria.

Aseguran que "el departamento validó un diseño que era correcto y como tal se hizo llegar al servicio", remarca que las comprobaciones realizadas han determinado que el diseño de la empresa que se encargó de su realización para el Departamento de Turismo, la adjudicataria Bell, era "absolutamente correcto". El trabajo aprobado se envió al servicio que centraliza las publicaciones del Gobierno vasco, momento en el que "el error debe haberse producido" informa el comunicado.

El folleto pretende ser una suerte de 'mapa de carreteras' que recoge varios itinerarios para disfrutar de unas experiencias esenciales en el País Vasco. Además incluye experiencias que "no se puede perder" si se visita la comunidad autónoma. En la contraportada del folleto hay dos mapas: uno superior, en el que se refleja el territorio de la comunidad autónoma con sus tres capitales de forma correcta, y otro central, que contienen el error a la hora de situar el País Vasco en España con un punto rojo dentro de un mapa de Europa.