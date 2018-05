330 43

El clima, la biodiversidad, el agua y los océanos, en 22 millones de cupones de la ONCE por la Semana del Medio Ambiente

30/05/2018 - 18:00

La ONCE dedicará un total de 22 millones de cupones, de los días 4, 5, 6 y 7 de junio, a la Semana del Medio Ambiente con el objetivo de que se difunda por toda España la importancia que tienen el clima, la biodiversidad, el agua y los océanos, en una iniciativa realizada en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, según ha informado la fundación.

La serie de cupones ha sido presentada por el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, y la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien ha agradecido a la ONCE su colaboración por dar a conocer con estos cupones la importancia que tiene cuidar el entorno. "Son 33 millones de mensajes para proteger el medio ambiente a través del altavoz más potente de la ONCE: su cupón", ha agregado.

Por su parte, Carballeda ha indicado que es un placer para la ONCE dedicar estos cupones al medio ambiente. "Con ellos hacemos una labor de concienciación para proteger la naturaleza", ha señalado.

De esta forma, el cupón del lunes, 4 de junio, está dedicado al cambio climático, e incluye la frase 'Juntos por el clima'; el martes, 5 de junio, el cupón lo protagoniza la biodiversidad, con el lema 'Orgullosos de nuestra biodiversidad', e ilustrado con una fotografía de un bosque de laurisilva de La Gomera; el miércoles, 6 de junio, es el agua quien protagoniza el cupón, con la frase 'el agua nos da la vida. Cuidémosla' y el cupón correspondiente al jueves, 7 de junio, lo protagonizan los océanos, con el lema 'Protegiendo los océanos para todos', e ilustrado con una imagen de una Tortuga Boba, tomada en aguas de la isla de El Hierro.

Además de esta serie, se han presentado los cupones que la ONCE dedicará al Centenario de los Parques Nacionales de Picos de Europa y Ordesa, correspondientes a los sorteos del 22 de julio y 19 de agosto, respetivamente.

