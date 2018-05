330 43

La OECD quiere que se pague más por bolsas, cubiertos y pajitas de plástico para fomentar el reciclaje

24/05/2018 - 15:32

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) sugiere que se establezcan impuestos más duros sobre la fabricación o el uso de plásticos nuevos, por ejemplo, haciendo que los consumidores paguen por las bolsas de un solo uso, los cubiertos o las pajitas de beber hechas de plástico.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Esta es una de las medidas que aconseja la OECD a los Gobiernos que integran esta organización para fomentar un aumento del reciclaje, así como de su calidad, y que quedan recogidas en un informe que se presentará en el 'Foro Global sobre Medio Ambiente: Diseño Plástico Sostenible' que se desarrollará del 29 al 31 de mayo en Copenhague (Dinamarca).

Según advierte la OECD, el reciclaje de plástico no está alcanzando todo su potencial, ya que las bajas tasas de recuperación de desechos de plástico, la mala calidad del plástico reciclado y la falta de incentivos de precios están frenando los mercados secundarios de plástico, por lo que insta a los Gobiernos a actuar urgentemente para fomentar el reciclaje.

El informe, 'Improving Markets for Recycled Plastics: Trends, Prospects and Policy Responses', atribuye el retraso en el reciclado de plástico al hecho de que todavía es más barato fabricar plástico nuevo que producir plástico reciclado, en parte debido a las dificultades relacionadas con la separación de diferentes polímeros plásticos.

Además, el plástico primario puede tener un precio mucho más alto que el plástico reciclado, ya que tiende a ser de mejor calidad. Los problemas con la presencia de aditivos químicos peligrosos que pueden sobrevivir en el plástico reciclado también pesan en los mercados secundarios. El mundo produce alrededor de ocho veces más plástico nuevo que plástico reciclado.

Además de aconsejar una mayor tasa impositiva, la OECD recomienda establecer incentivos más fuertes para mejorar el diseño de los productos de plástico y así poder garantizar un fácil reciclaje. También sugiere la inversión en la infraestructura de recolección de residuos y garantizar que los diferentes tipos de plástico estén adecuadamente separados en la fuente.

Asimismo, recomienda la introducción de etiquetas de productos que muestren contenido reciclado para ayudar a crear una demanda impulsada por el consumidor de plásticos reciclados. En algunos sectores, se pueden establecer los niveles requeridos de contenido reciclado en los productos.

SOLO EL 15% DE RESIDUOS SE RECICLAN EN EL MUNDO

Según advierte la OECD, el uso cada vez "más penetrante" del plástico y su "eliminación inadecuada" tienen "importantes impactos ambientales". De hecho, los residuos plásticos pueden permanecer en el medio ambiente, dañando la vida silvestre y las criaturas marinas, durante siglos.

Sin embargo, a nivel mundial, solo alrededor del 15% de los residuos plásticos se recolectan para reciclar. Un cuarto es incinerado. El resto termina en un vertedero, se quema al aire libre liberando contaminantes y gases de efecto invernadero, o se vierte en la naturaleza. Gran parte de estos residuos además termina en océanos.

Las tasas de reciclaje en diferentes polímeros varían mucho entre países. Por ejemplo, el tereftalato de polietileno (PET) y el polietileno de alta densidad (HDPE), que se utilizan principalmente para el envasado, se reciclan a tasas relativamente altas (entre el 19% y el 85%), mientras que el polipropileno y el poliestireno se reciclan mucho menos (entre el 1% y el 21%).

En general, las tasas de reciclado de plástico oscilan entre el 30% en la UE y el 10% en Estados Unidos. En muchos países en desarrollo, la recolección y el tratamiento incontrolados de desechos aún prevalecen.

Según la OECD, para desarrollar adecuadamente los mercados secundarios de plástico, debería conseguirse que los plásticos primarios y reciclados no se traten como sustitutos; que los precios de los reciclados no sean impulsados por los de los primarios (que siguen los del petróleo); que crezca el sector de reciclado de plásticos y que deje de estar tan fragmentado; y que la concentración del mercado de desechos plásticos no se limite a unos pocos países.

PUBLICIDAD