España sigue sin normativa propia sobre radiaciones ionizantes y sin el plan nacional de radón al que obliga la UE

16/05/2018 - 17:03

España sigue sin transponer la directiva 59/2013/EURATOM una normativa sobre radiaciones ionizantes que obliga a los Estado miembro de la Unión Europea, entre otras, a contar con un plan nacional sobre los efectos nocivos del gas radón antes del 6 de febrero de 2018, según ha denunciado la Fundación para la Salud Geoambiental.

El plazo para que España contase con una normativa que proteja la salud de los ciudadanos a los efectos nocivos del gas radón terminó el pasado 6 de febrero.

El director de la Fundación para la Salud Geoambiental, José Miguel Rodríguez, ha denunciado que a día de hoy "ni siquiera existe un borrador de esa normativa cuando todos los países del entorno ya tienen un Plan Nacional de radón".

El radón es un gas radiactivo que la Organización Mundial de la salud señala como la segunda causa de cáncer de pulmón, justo después de tabaco, y que está muy presente en las zonas graníticas de España, como son Galicia, Extremadura o la sierra norte de Madrid. De hecho, a pesar de ser un factor evitable, el radón mata cada año en España a unas 1.500 personas y provoca un riesgo de sufrir cáncer de pulmón 25 veces superior en los fumadores. El gas se concentra en el interior de edificios que no cuenten con medidas implantadas para evitarlo.

Según recuerda la fundación, la citada Directiva de Euratom obliga a los Estados miembro a medir y controlar en radón en viviendas, colegios, edificios públicos, lugares de trabajo y obliga a las administraciones a informar a ciudadanos a nivel local y nacional sobre el riesgo de exponerse a radón en recintos cerrados, así como a los riesgos asociados para la salud y la importancia de implantar dichas medidas o los medios técnicos de para reducir las concentraciones del gas. La Fundación denuncia que esto último tampoco se está cumpliendo en España.

A este respecto, Rodríguez insiste en que "es más que urgente" articular un Plan Nacional sobre Radón porque ya se han incumplido "todos" los plazos que daba la UE, lo que va en detrimento de la salud de los ciudadanos que "no saben lo que pasa" y no pueden protegerse ante este gas radiactivo.

"Parece que este Plan Nacional debería desarrollarlo el Ministerio de Sanidad, pero no tenemos noticias de la situación ya que no contestan a nuestras solicitudes de información. Tampoco se ha publicado el nuevo Código Técnico de la Edificación con las correspondientes medidas preventivas para que este peligroso gas no se introduzca en las viviendas", precisa.

Asimismo, lamenta la "desidia" del Gobierno en un tema de salud que afecta a tantas personas en España y asegura que desde enero de 2014 el Gobierno ha rechazado "cualquier iniciativa planteada" por los grupos políticos porque ya estaba trabajando en la trasposición de la Directiva y prometía que se cumplirían los plazos.

"Han tenido cuatro años para preparar la trasposición. Además, si se demora mucho más la trasposición, se podría incurrir en infracción del ordenamiento comunitario", ha concluido.

En la misma línea, el decano del Ilustre Colegio de Geólogos de España (ICOG), Manuel Regueiro, ha reclamado en declaraciones a Europa Press que se acometan un conjunto de actividades en aplicación de la Directiva sobre radiaciones ionizantes y señala que una de las más importantes y que el colectivo también reclama es el Plan Nacional de Radón, al que según insiste, "obliga" la normativa europea.

Entre otras cuestiones, el representante de los geólogos ha añadido que el colectivo profesional ha pedido que el Código Técnico de Edificación incluya medidas concretas sobre el gas radón. "La Directiva es sobre gases ionizantes, entre los que el radón es una de las partes específicas en el que también tendrá algo que decir el Ministerio de Sanidad", ha comentado.

Asimismo, en calidad de portavoz del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Regueiro ha añadido que la institución está elaborando un estudio sobre las emisiones de radón en zonas cercanas a cuevas o fracturas para analizar su posible vinculación a la ocurrencia de terremotos.

