SEO/BirdLife se suma mañana al Día Mundial de las Aves Migratorias con actividades educativas y de sensibilización

11/05/2018 - 13:37

SEO/BirdLife se suma este sábado a la celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias, cuyo lema en esta edición es 'Uniendo nuestras voces para la conservación de las aves'.

Durante este día, que también se celebrará el próximo 13 de octubre, las organizaciones y los particulares organizan actividades educativas y eventos de sensibilización en todo el mundo, en la época de la migración de las aves. Este año la campaña tendrá una nueva dimensión global, al unir los principales corredores migratorios del mundo, también llamados corredores aéreos, para organizar celebraciones en todo el mundo.

SEO/BirdLife asegura que es fundamental para la conservación de las aves migratorias conocer sus rutas y las amenazas que sufren en sus largos viajes. Para ello, la organización trabaja actualmente en el 'Programa Aves y Clima'; el 'Programa Migra'; el 'Proyecto Lindus2'; 'Spring Alive'; el programa 'Erasmus + Empowering Teachers and Pupils for a Better Life through Nature'; o el trabajo que desarrolla su Centro de Migración de Aves.

Con motivo de esta celebración, la organización recuerda que las aves migratorias representan una fracción "muy importante" de las aves que hay en España (en torno al 50%). Además, apunta que especies tan comunes y ligadas al hombre como cigüeñas, golondrinas, vencejos o ruiseñores pasan más tiempo fuera que dentro de España, y que otras como gansos, grullas o lavanderas blancas crían en el centro y norte de Europa y en invierno están en territorio español.

"Todas ellas forman parte de nuestra biodiversidad y su desaparición supone una pérdida de nuestro patrimonio natural que no nos podemos permitir. Además son una oportunidad única para trabajar conjuntamente entre varios países de un modo global para su conservación, pues las aves migratorias no conocen fronteras", ha indicado la entidad.

Las aves migratorias, según ha explicado SEO/BirdLife, son "mucho más complejas de conservar" que las sedentarias, ya que se pueden ver amenazadas por problemas en el área de cría, en las zonas de paso y descanso de sus rutas migratorias y en sus zonas de invernada.

Por ejemplo, muchas aves españolas migratorias de larga distancia invernan en el Sahel o en zonas de sabana africana, en las que hay una destrucción de sus hábitats naturales y se ven sometidas a fuertes sequías de larga duración. Por ello, muchas especies que invernan en ella han disminuido o disminuirán rápidamente sus poblaciones.

SEO/BirdLife lamenta que, según recientes estudios, las aves migratorias europeas que invernan en África están en general en declive, con disminuciones de hasta el 80% en sus poblaciones en los últimos 30 años.

