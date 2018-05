330 43

Gobierno de Cantabria dice que el trato a animales en el parque de Cabárceno es "adecuado" y estará "en orden" en 2019

8/05/2018 - 17:01

Turismo solventará las deficiencias detectadas pendientes de resolver con el plan de inversiones de 5,5 millones de euros

Turismo solventará las deficiencias detectadas pendientes de resolver con el plan de inversiones de 5,5 millones de euros

SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS)

El consejero de Turismo de Cantabria, Francisco Martín, ha garantizado que para 2019 estarán "en orden" todas las instalaciones del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, recinto que es "absolutamente legal" y donde el trato que se da a los animales que viven en él es el "adecuado".

El también titular de Innovación, Industria y Comercio ha respondido así este martes a preguntas de los periodistas a raíz de la publicación de dos informes internos, uno de 2015 y otro de 2017, firmados ambos por el veterinario jefe, y a partir de los cuales se alarmaba de la situación del lugar.

Martín ha aclarado que ambos documentos fueron remitidos por su departamento al Parlamento hace "tres meses", y ha indicado que entre ambos "hay un mundo", pues si bien el primero dibujaba una situación "complicada" en Cabárceno, el segundo en cambio pone de manifiesto que los "problemas conyunturales" detectados están ya "parcialmente resueltos" o "atajados".

Y los pendientes se solventarán -ha indicado- gracias a un plan de inversiones, aprobado hace mes y medio y dotado con 5,5 millones de euros, que ya se ha empezado a ejecutar y con el que se acometerá un "abanico amplísimo" de actuaciones, conformado por más de una veintena de proyectos. El grueso de las mismas se realizarán este año y el próximo, y los últimos 500.000 euros se invertirán en 2020.

"En política no todo vale", ha advertido el consejero de Turismo, nombrado por el PRC de Miguel Ángel Revilla para el cargo en 2015. Ha indicado que el documento de ese año evidencia el "abandono" de Cabárceno la pasada legislatura, dirigida por el PP, que no invirtió "nada" en el mantenimiento de las instalaciones, sino que dedicó el dinero "a otras cosas", como la telecabina que sobrevuela el espacio o los cañones de nieve artificial en Alto Campoo.

Esto evidencia, a su juicio, que existen dos formas de gobernar: una "de cara a la galería", con grandes proyectos y "olvidando" lo que los propios trabajadores del recinto ponen de manifiesto; y otra basada en una gestión que no permite "lucir políticamente" pero caracterizada por la "seriedad".

Y dentro de esta última enmarca el consejero de Turismo el mantenimiento del parque, que era "lo urgente", y que se ha acometido primero de modo "reactivo", atajando los problemas a medida que aparecían, y después "efectivo", con un plan preventivo.

Martín, que ha lamentado la intención de "torpedear" Cabárceno, donde conviven en semilibertad ejemplares de animales de todos los continentes, y que es "el buque insignia" del turismo en Cantabria. "Tuvimos el mejor parque de la naturaleza de Europa; tenemos el mejor parque de la naturaleza de Europa; y tendremos el mejor parque de la naturaleza de Europa", ha aseverado el máximo responsable de la Consejería. "Que no quepa la menor duda", ha remarcado.

Ha enfatizado para finalizar que con el plan de inversiones "quedarán absolutamente solucionados" los problemas detectados, pues con los 5,5 millones se renovarán "todas" las instalaciones del recinto, inaugurado hace casi tres décadas.

"MANOS A LA OBRA"

El director de Cantur, Javier Carrión, ha precisado, en declaraciones a Europa Press, que al inicio del nuevo mandato se detectaron "problemas" en Cabárceno, y en la empresa pública se pusieron "manos a la obra", con para solucionarlos, con "pequeñas" y "grandes" actuaciones, por lo que no entiende la "alarma" generada ahora por una "fijación" -ha dicho- con la situación que relata el informe de 2015 (anomalías) y no el de 2017 (soluciones e inversiones).

Y es que las deficiencias ya están en parte solventadas, porque se han venido realizando actuaciones, en el marco del mencionado plan de inversiones, al que hay que sumar 4,5 millones más inyectados previamente. Así, Carrión ha comparado los cerca de 10 millones que se van a destinar a lo largo de esta legislatura a Cabárceno con los 5,2 millones que recibió el parque la pasada, es decir, prácticamente "el doble", igual que el "esfuerzo y preocupación", ha remachado.

Con ello, ha negado "inacción" por parte de Cantur bajo su mandato, así como que haya habido "muertes masivas" de animales en el recinto. "Al contrario. Me informan de nacimientos, no de muertes", ha contrastado, al tiempo que asegurado que las deficiencias no han repercutido en "el bienestar animal" que está "garantizado".

Así, desde agosto de 2015 únicamente ha habido que lamentar la muerte de las tres jirafas al incendiarse, en la madrugada de Reyes, la cabaña en la que pernoctaban, una "triste" noticia derivada de "un fallo" en el sistema eléctrico combinado con "mala suerte". En este sentido, y tras recordar la oferta de cesión de cuatro ejemplares macho por parte del zoo de Sevilla, se ha preguntado si la misma se hubiera producido si el recinto de la capital andaluza habría tenido la "más mínima duda" en torno a la situación de instalaciones y animales en Cabárceno.

Precisamente, para la reconstrucción de las casetas de esta especie se destinan cerca de 200.000 euros de la "larga lista" de inversiones del plan, que también contempla 250.000 euros para la reparación de las cubiertas de las cuadras del parque; más de 100.000 euros a completar el cierre perimetral, que estará listo dentro de "escasos días" pues falta por terminar un centenar de metros.

También figuran en el plan 200.000 euros a soterrar una línea de baja tensión; 70.000 para mejorar las instalaciones contra incendios; y 20.000 euros para acabar la cuadra de jaguar; entre otras actuaciones, que prevén igualmente un nuevo edificio para el rinoceronte indio o la mejora del acceso a las taquillas.

Carrión, que ha admitido que "es mejorable todo", ha recordado que Cabárceno es un parque -no un zoo- en el que los animales viven en la naturaleza, de ahí ciertos desperfectos por los que, además, no se ha impuesto "ninguna sanción".

Por eso, ha lamentado el "daño" ya no solo al parque o al Gobierno, sino a "Cantabria", por una alarma "injustificada" que podría repercutir en la llegada de turistas, ha concluido.

PUBLICIDAD